3 вещи, которые испортят любую кухню

Кухня - священное место в доме / ua.depositphotos.com

Если кухня украшена нелепыми вещами, то ее не спасет ни самый дорогой дизайн, ни трендовый гарнитур.

Приводим вам перечень вещей, которые категорически нельзя использовать в этом пространстве

1. Жалюзи. Этот вариант подходит только для офиса. Если вы не любите занавесок - выбирайте римские или рулонные шторы. Так как пластиковые "решеточки" не создадут уюта.

2. Фотообои. Этот вариант давно канул в лету и говорит об отсутствии вкуса у хозяев жилья. Лучше выбрать отделку стены в виде кирпича или покрыть краской.

3. Нехватка розеток. Лишние удлинители и тройники портят вид кухни, к тому же это очень опасно. Перед ремонтом важно продумать, сколько розеток и где должно быть.

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