3 вещи, которые испортят любую кухню

Есть вещи, которые категорически не подходят для этой зоны жилья.
Если кухня украшена нелепыми вещами, то ее не спасет ни самый дорогой дизайн, ни трендовый гарнитур.
Приводим вам перечень вещей, которые категорически нельзя использовать в этом пространстве
1. Жалюзи. Этот вариант подходит только для офиса. Если вы не любите занавесок - выбирайте римские или рулонные шторы. Так как пластиковые "решеточки" не создадут уюта.
2. Фотообои. Этот вариант давно канул в лету и говорит об отсутствии вкуса у хозяев жилья. Лучше выбрать отделку стены в виде кирпича или покрыть краской.
3. Нехватка розеток. Лишние удлинители и тройники портят вид кухни, к тому же это очень опасно. Перед ремонтом важно продумать, сколько розеток и где должно быть.
Читайте такжеДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 годуНапомним, ранее Главред писал о трех устаревших решениях, который испортят любой интерьер.
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