3 простых и легких способа, которые сделают маленькую кухню просторнее

Как сделать просторной маленькую кухню / Соцсети

Очень часто хозяева сталкиваются с проблемой маленькой кухни, которую. казалось бы, невозможно решить.

Однако практика показывает, что это не так. Есть способы преобразить любое пространство в доме под свои нужды и желания.

Маленькую кухню более просторней помогут сделать три шага: единство цвета, свет и дверь.

Как сделать просторной маленькую кухню / Соцсети

Важно в тесном пространстве пол, стены и потолок оформлять приблизительно в одной цветовой гамме. Это создаст впечатление просторности.

Как сделать просторной маленькую кухню / Соцсети

Свет должен быть в таком случае ярким и с выделением рабочей области лампы.

Реклама

Как сделать просторной маленькую кухню / Соцсети

Дверь может быть раздвижная или же ее и вообще можно не устанавливать.

Эти методы совершенно несложные, однако результат вы почувствуете сразу.

Читайте также3 устаревших решения, которые испортят любой интерьер: провал гарантируемыйРанее Главред назвал три вещи, которые испортят любую кухню.

Читайте также:

Читайте такжеПод Киевом продают замок в готическом стиле: ему никогда не потребуется ремонт - фото