3 простых и легких способа, которые сделают маленькую кухню просторнее

Необязательно иметь большое пространство, чтобы в нем было комфортно.
Очень часто хозяева сталкиваются с проблемой маленькой кухни, которую. казалось бы, невозможно решить.
Однако практика показывает, что это не так. Есть способы преобразить любое пространство в доме под свои нужды и желания.
Маленькую кухню более просторней помогут сделать три шага: единство цвета, свет и дверь.
Важно в тесном пространстве пол, стены и потолок оформлять приблизительно в одной цветовой гамме. Это создаст впечатление просторности.
Свет должен быть в таком случае ярким и с выделением рабочей области лампы.
Дверь может быть раздвижная или же ее и вообще можно не устанавливать.
Эти методы совершенно несложные, однако результат вы почувствуете сразу.
Читайте также3 устаревших решения, которые испортят любой интерьер: провал гарантируемыйРанее Главред назвал три вещи, которые испортят любую кухню.
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