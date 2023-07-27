3 продукта, которые нельзя консервировать в домашних условиях

Мы расскажем, какие продукты лучше не консервировать в домашних условиях.

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Что нельзя консервировать / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Лето - время для заготовок на зиму. Многие хозяйки уже начали заниматься консервацией, но закатывать в банки можно не все продукты.

Мы расскажем, какие продукты лучше не консервировать в домашних условиях.

Возможно, каждому из нас хотя бы раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда крышка на банке внезапно вздулась. Мы расскажем, как не остаться без консервации на зиму: почему вздуваются банки и что делать

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Молочные продукты

Молоко, йогурт и сыр, не предназначены для длительного хранения в виде консервов, так как они могут портиться и становиться непригодными к употреблению. Во-первых, молочная продукция быстрее, чем другая пища, становится прогорклой. Во-вторых, в густой консистенции образуются бактерии, которые с трудом поддаются полной стерилизации.

Свежие зелень и травы

Зелень и травы быстро теряют свои ароматы и питательные свойства при консервации.

Зерновые

Даже если зерно не обладает маслянистостью и сухостью по составу, это не делает его подходящим для домашнего консервирования. Процесс нагревания зерновых приводит к значительной потере питательных веществ, что снижает их пользу для организма.

Кроме того, воздействие высоких температур сокращает срок хранения зерновых. Еще одним серьезным недостатком является риск образования плесени и бактерий внутри зерен, в зоне, плохо проницаемой теплом. В связи с этим, консервирование овса, ячменя, риса и пшеницы не рекомендуется.

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