УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как не остаться без консервации на зиму: почему вздуваются банки и что делать

Сергей Кущ
19 июля 2023, 10:50 обновлено 19 июля, 10:50
18
Мы узнали, почему вздувается консервация и можно ли ее употреблять.
Почему вздуваются банки
Почему вздуваются банки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Возможно, каждому из нас хотя бы раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда крышка на банке внезапно вздулась. Мы рассмотрим причины вздутия консервации, ответим на вопрос, можно ли употреблять консервы при вздутой крышке, и предложим несколько мер предосторожности, которые стоит принять.

Почему вздувается консервация?

Бактериальная активность: Вздутие консервированных продуктов может быть вызвано активностью бактерий внутри банки. Некоторые микроорганизмы способны разлагать продукты, выделяя газы и приводя к давлению внутри упаковки.

Неправильная стерилизация: Если консервация не была должным образом стерилизована или укупорена, бактерии могут попасть внутрь и вызвать ее вздутие.

видео дня

Присутствие спор бактерий: Споры некоторых бактерий могут выжить в процессе консервации и привести к ее вздутию. Это особенно часто происходит, если продукт содержит высокое содержание белка.

Можно ли есть консервацию, если крышка вздулась?

Вздувшаяся крышка на банке с консервацией может свидетельствовать о нарушении герметичности упаковки или наличии бактериальной активности внутри. В таких случаях рекомендуется не употреблять продукт. Бактерии, которые могут быть причиной вздутия, могут вызвать пищевое отравление и негативно повлиять на здоровье.

Что делать, если банки вздулись?

Не открывайте и не употребляйте вздувшуюся консервацию. Сразу же избавьтесь от такой банки или подождите пока она взорвется.

Сохраняйте банку с вздувшейся крышкой в отдельном месте. Громкий "салют" может забрызгать все вокруг, поэтому лучше убрать банку на улицу.

Вам может быть интересно:

консервация интересные новости
Реклама

Главное за день

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении

09:36 Украина
Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – Селезнев

Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – Селезнев

09:00 Эксклюзивы
Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

08:32 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:59

В Болгарии мужчина хотел убить министра обороны из-за поддержки Украины

10:50

Как не остаться без консервации на зиму: почему вздуваются банки и что делать

10:43

Смерть или устранение Путина: экс-сотрудник КГБ назвал роль двойников диктатораВидео

10:35

Могильщик рассказал, что происходит с женскими имплантами после смертиВидео

10:07

В Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев": что известно

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:57

Как избавиться от скрипа зубами во сне: 5 вещей, от которых нужно отказаться

09:47

Погибли в один день, спасая побратимов: война забрала жизнь двоих медиков-добровольцев

09:36

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении

09:31

Невеста узнала про измену жениха за день до свадьбы: его ждала эпическая месть

Реклама
09:23

"Ударился в религию": после атаки по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение

09:00

Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – СелезневЭксклюзив

08:57

Зачем Путину нужны двойники?мнение

08:37

Гороскоп на завтра 20 июля 2023: Овнам пора копить деньги, Ракам преподадут урок

08:35

Открыты для нового опыта: 5 знаков зодиака, которые легко заводят новые отношения

08:32

Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

07:42

Взрывы в оккупированном Крыму: горит полигон и детонирует склад БК оккупантов

07:05

Даже гении не найдут ответа на загадку: надо найти змею среди черепах

06:51

В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы: что известноВидео

06:34

Урожай будет бесконечным: как правильно собрать семена из огурцов

06:27

На фронте установилось динамическое равновесие: что это значитмнение

Реклама
06:25

Почему "з днем народження" неправильно писать с большой буквы: объяснение АвраменкоВидео

04:35

"Путину делали пластические операции": эксперт объяснил критерии подбора двойниковВидео

04:00

Какой сегодня праздник 19 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:00

Нарушает этикет не только при дворе: Меган Маркл застукали в Калифорнии

02:30

Уход за луком после пожелтения листьев: дачники раскрыли секрет спасения урожая

01:51

Станет вашим любимым блюдом: как варить перловку, чтобы она была мягкой

01:20

"Делают пластику и учат поведению": эксперт раскрыл, как находят двойников ПутинаВидео

00:41

На дочь украинской актрисы в Турции напала россиянка

18 июля, вторник
23:47

Зачем? Все равно скажут "переобулся": Монатик рассказал о переходе на украинскийВидео

23:32

Банки могут сдуться и взорваться: зачем переворачивать консервацию, пока она горячая

23:19

Новая избранница Билла Гейтса спровоцировала слухи про помолвку

23:15

Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

22:27

ПВО, боеприпасы и броня для ВСУ: все итоги заседания Рамштайн-14

22:21

Нереальная головоломка взорвет мозг: нужно найти 10 отличий

21:57

"Оружия будет больше": в ОП заинтриговали громким заявлением

21:35

"Он фашист": Зеленский наехал на Путина и сказал, как должна завершится война

21:27

Дорофеева призналась, стала ли она Кацуриной, и как муж делал ей предложениеВидео

21:04

"Не отпускаю": адвоката заперли в ТЦК в Чернигове, когда он пришел по делу клиента

21:04

ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге: в Минобороны заявили о продвижении

20:38

В Украине приняли очень важный закон для всех военных: президент подписал

Реклама
20:36

Ани Лорак устроила неприличные танцы со своим бойфрендом-ловеласомВидео

20:24

Что означает странное выражение "сидіти крячкою": Авраменко дал неожиданный ответ

19:50

5 самых строгих запретов 20 июля, которые нельзя нарушать - приметы

19:46

У Путина проблемы с головой, он притворяется смертельно больным - экс-нелегал КГБВидео

19:40

"Отдать ребенка и спасти семью?": Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

19:20

Почему осенние мирные переговоры пока являются иллюзиеймнение

18:51

Рекордная помощь: США выделяют для ВСУ важное оружие - Reuters

18:03

Языковед Авраменко рассказал украинцам, как правильно называть "сто грамм"

17:41

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении – WP

17:30

Китайский гороскоп на август 2023: Быку – конфликты, Змеям - повышение

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять