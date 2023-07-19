Как не остаться без консервации на зиму: почему вздуваются банки и что делать

Возможно, каждому из нас хотя бы раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда крышка на банке внезапно вздулась. Мы рассмотрим причины вздутия консервации, ответим на вопрос, можно ли употреблять консервы при вздутой крышке, и предложим несколько мер предосторожности, которые стоит принять.
Почему вздувается консервация?
Бактериальная активность: Вздутие консервированных продуктов может быть вызвано активностью бактерий внутри банки. Некоторые микроорганизмы способны разлагать продукты, выделяя газы и приводя к давлению внутри упаковки.
Неправильная стерилизация: Если консервация не была должным образом стерилизована или укупорена, бактерии могут попасть внутрь и вызвать ее вздутие.
Присутствие спор бактерий: Споры некоторых бактерий могут выжить в процессе консервации и привести к ее вздутию. Это особенно часто происходит, если продукт содержит высокое содержание белка.
Можно ли есть консервацию, если крышка вздулась?
Вздувшаяся крышка на банке с консервацией может свидетельствовать о нарушении герметичности упаковки или наличии бактериальной активности внутри. В таких случаях рекомендуется не употреблять продукт. Бактерии, которые могут быть причиной вздутия, могут вызвать пищевое отравление и негативно повлиять на здоровье.
Что делать, если банки вздулись?
Не открывайте и не употребляйте вздувшуюся консервацию. Сразу же избавьтесь от такой банки или подождите пока она взорвется.
Сохраняйте банку с вздувшейся крышкой в отдельном месте. Громкий "салют" может забрызгать все вокруг, поэтому лучше убрать банку на улицу.
Вам может быть интересно: