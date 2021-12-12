3 лайфхака о красоте, которые должна знать каждая девушка

Бьюти-лайфхки, которы пригодятся каждой девушке / коллаж Главред

Многие, даже опытные дамы, сталкиваются с некоторыми проблемами во время ухода за собой. Порой бывает трудно нарисовать идеальные стрелки или правильно нанести крем, чтобы он дал максимальный результат.

Главред собрал ценные советы, которые помогут вам с этими трудностями справиться.

Как рисовать стрелки на глазах?

Чтобы провести идеально ровную стрелку или создать красивый кошачий глаз с помощью теней – необходимо наклеить на веко скотч, который послужит прекрасным трафаретом. Главное – делать это на чистое, обезжиренное лицо без основ и баз.

Как правильно наносить крем под глаза?

Для начала очистите кожу и глаза от макияжа и умойтесь, но не вытирайте кожу век насухо — пусть она останется слегка влажной. Возьмите немного крема, размером с семечку подсолнуха, и согрейте между пальцами.

Читайте также6 грубых ошибок по уходу за лицом, которые "убивают" молодость и провоцируют старениеНаносите крем безымянным пальцем похлопывающими движениями - продвигайтесь по верхней орбитальной косточке от внутреннего угла глаза к внешнему. По нижней — от внешнего ко внутреннему.

Как правильно наносить маску для волос?

В несложной, на первый взгляд процедуре есть несколько нюансов. Маску для волос нужно накладывать только каждый третий раз вместо бальзама и держать подольше. А вот одновременное нанесение кондиционера и маски не даст никакого результата.

Ранее Главред рассказывал, что в моду на зиму 2022 вернулся немного дикий, но очень интересный принт зебра. Этот гламурный тренд уже оценили по достоинству модницы со всего мира.