Немного дикий, но очень интересный принт зебра вернулся в моду на зиму 2022

Если мода для вас – не пустой звук, тогда в вашем гардеробе этой зимой должен появиться принт зебра 2022. Экзотика сделает ваш зимний образ шикарным, интересным и незабываемым. А все те, кто любит притягивать взгляды окружения, могут с ног до головы "одеться" в зебру – такой total look вознесет ваш стиль до невиданных высот.

Этот гламурный и одновременно дикий тренд уже оценили по достоинству модницы со всего мира, и в знак этой любви начали "разливать" принт зебра на ногтях. И это далеко не классические черно-белые вариации, а очень яркие, смелые и неожиданные решения.

В Instagram уже сегодня найдете несметное количество доказательств того, что принт зебра в моде - женщины охотно демонстрируют, с каким цветом сочетается принт зебра и с чем его носить. Конечно же, лучшие дуэты с принтом зебра получаются с однотонным верхом или низом. В идеале это должен быть белый или черный цвет. Но не только!

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В 2022 году нужно позволить себе выйти за рамки классики и начать дополнять одежду с экзотическим звериным принтом яркими аксессуарами – красные, синие, желтые, зеленые и другие "сочные" детали заметно оживят ваш образ.

А вернулся в тренды анималистический принт зебра с легкой подачи известных модных брендов. В частности, в показе коллекции одежды Michael Kors осень-зима 2021-2022 увидите этот очаровательный рисунок во всей красе.

Этой зимой модно носить теплые свитера с зеброй, при этом особого внимания заслуживают необычные оттенки. Розовый или сиреневый свитер с принтом зебра станет находкой в холодную пору для многих.

Принт зебра 2022 / Instagram

Кроме того, в моде юбки с принтом зебра. В сочетании с черным верхом получите очень элегантный лук для офиса, прогулки с друзьями или праздничного мероприятия. Также заслуживают внимания платье зебра и блузка – в них вы вмиг очаруете всех вокруг.

Принт зебра 2022 / Instagram

Модные брюки 2022 с принтом зебра могут взять на вооружение все те, кто обожает быть центром Вселенной – в них вы будете выглядеть смело, необычно и блистательно. Штаны зебра коричневые – маленький шедевр, который может стать чудесной находкой для делового образа.

Принт зебра 2022 / Instagram

Изюминкой вашего образа станет верхняя одежда с этим удивительным анималистичным принтом. Модное пальто с принтом зебра, куртка, пуховик и шуба зебра позволят вам выглядеть на миллион долларов даже в самый лютый мороз.

Принт зебра 2022 / Instagram

Также вы можете разнообразить свой зимний гардероб шапкой, сумкой или пиджаком – главное, позволить себе эксперименты, а результат вас впечатлит.

В этом сюжете дизайнер Андре Тан рассказывает о том, как выбрать свитер:

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