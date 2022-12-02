3 копеечные средства, которые убирают ржавчину и желтизну на ванной

Ванна / pixabay.com

Белая ванна - не только показатель чистоты, но и хозяйственности женщины в доме. Бывает, что на ее покрытии появляются предательские желтые пятна, которые портят весь вид ванной комнаты.

Кроме пятен, на ванне появляется налет и ржавчина и для того, чтобы ванна снова засеяла блеском и чистотой нужно знать и использовать определенные хитрости. Кроме магазинных средств с налетом на ванной с успехом можно бороться и народными средствами.

Чудодейственная сода

К её плюсам можно отнести низкую стоимость и высокую эффективность. Благодаря ей можно забыть о налете и грязных пятнах. Стоит нанести небольшое количество этого средства на поверхность, которую необходимо будет очистить.

После чего влажной губкой или тряпкой приступать к работе. При этом использовать соду нужно осторожно. Так как её частицы могут поцарапать поверхность ванны. Такой способ приносит поразительный эффект практически после первого использования.

Проверенный уксус

Еще один рабочим раствором является уксус. По своему действию он немного слабее соды. Поэтому подходит для новой сантехники. Мыть санузлы и ванну с его помощью можно довольно длительное время. Поэтому для экономии времени следует применить следующий способ.

Уксусом смочить бумажные салфетки и застелить ими всю загрязненную поверхность. Оставить раствор впитываться на некоторое время. После чего удалить салфетки. И все ополоснуть водой.

Как убрать ржавчину на ванне?

При ржавчине хорошо помогает раствор из горчицы. Горчицу предварительно нужно развести в воде. Такую смесь следует оставить на полчаса. После смыть водой. При появлении плесени можно использовать хозяйственное мыло.

Важно! При использовании всех вышеперечисленных средств не стоит забывать надевать на руки перчатки.

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