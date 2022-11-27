Опасно для здоровья: как избавиться от грибка в ванной

С грибком можно успешно бороться и с помощью средств, которые наверняка можно найти в любом доме.
Ванная комната – является идеальным местом для возникновения грибка, который не только портит внешний вид стен, но и может пагубно сказаться на здоровье.
Идеальным вариантом для плесени является поверхность, имеющая поры.
- Бетонные стены;
- Покрашенные поверхности;
- Популярный пластик;
- Камень.
К тому же необходимо учитывать, что в норме, в воздухе всегда присутствуют микроорганизмы. Но не имея идеальных для себя условий, они не могут размножаться.
Поэтому необходимо избегать постоянно влажного и теплого воздуха. А вентиляция должна функционировать в полном объеме. Не забудьте про сантехнику. Она должна быть в исправном состоянии.
Как избавиться от грибка в ванной?
Но что же делать, если грибок уже прочно обосновался в вашем доме. Прежде чем покупать современные средства следует провести ряд необходимых мероприятий.
- Необходимо привести в порядок вентиляционную систему.
- Обязательно следует выкинуть старую деревянную мебель. Не пытайтесь ее вымыть. Там уже поселились и прекрасно живут споры и избавится от них практически невозможно.
- Необходимо обработать дезинфицирующими средствами стиральную машину и запустить несколько циклов по очистке от накипи.
- Обратите внимание на трубы. Если на них постоянно присутствует вода, то необходимо заняться их изоляцией. Но лучшим вариантом будет – это замена старых металлических труб на современные пластиковые.
- Сантехника должны быть исправна. Ни в коем случае не допускайте протечек и капающих кранов.
Народные средства в борьбе с грибком
С грибком можно успешно бороться и с помощью средств, которые наверняка можно найти в любом доме.
Медный купорос.
- Оставляем дверь открытой и включаем вентилятор для полной просушки. После этого следует хорошо промыть водой все обработанные места.
- Затем необходимо уйти из ванной комнаты, а лучше всего пойти погулять, на 3-4 часа.
- С помощью широкой кисти обрабатываем места, которые облюбовал грибок.
- Раствор готовится так: одно ведро воды и 100 гр. порошка купороса.
- Надеваем резиновые перчатки и обязательно респиратор.
- Если такового не имеется, то не стоит и браться за этот метод.
Хлорка
Раствор готовится, используя формулу: 1 часть хлорки и 10 частей воды. Общее количество жидкости берется в зависимости от объема поражения грибком.
Порядок действий:
- Готовим раствор.
- Наносить средство лучше всего с помощью распылителя. Но при его отсутствии можно воспользоваться губкой или щеткой.
- Выдержать 1-2 часа.
- Тщательно вымыть водой. Проветрить и просушить помещение.
- Обязательно откройте окна, чтобы пары полностью выветрились.
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