Опасно для здоровья: как избавиться от грибка в ванной

Как избавиться от грибка в ванной / скриншот YouTube

Ванная комната – является идеальным местом для возникновения грибка, который не только портит внешний вид стен, но и может пагубно сказаться на здоровье.

Идеальным вариантом для плесени является поверхность, имеющая поры.

Бетонные стены;

Покрашенные поверхности;

Популярный пластик;

Камень.

К тому же необходимо учитывать, что в норме, в воздухе всегда присутствуют микроорганизмы. Но не имея идеальных для себя условий, они не могут размножаться.

Поэтому необходимо избегать постоянно влажного и теплого воздуха. А вентиляция должна функционировать в полном объеме. Не забудьте про сантехнику. Она должна быть в исправном состоянии.

Как избавиться от грибка в ванной?

Но что же делать, если грибок уже прочно обосновался в вашем доме. Прежде чем покупать современные средства следует провести ряд необходимых мероприятий.

Необходимо привести в порядок вентиляционную систему.

Обязательно следует выкинуть старую деревянную мебель. Не пытайтесь ее вымыть. Там уже поселились и прекрасно живут споры и избавится от них практически невозможно.

Необходимо обработать дезинфицирующими средствами стиральную машину и запустить несколько циклов по очистке от накипи.

Обратите внимание на трубы. Если на них постоянно присутствует вода, то необходимо заняться их изоляцией. Но лучшим вариантом будет – это замена старых металлических труб на современные пластиковые.

Сантехника должны быть исправна. Ни в коем случае не допускайте протечек и капающих кранов.

Народные средства в борьбе с грибком

С грибком можно успешно бороться и с помощью средств, которые наверняка можно найти в любом доме.

Медный купорос.

Оставляем дверь открытой и включаем вентилятор для полной просушки. После этого следует хорошо промыть водой все обработанные места. Затем необходимо уйти из ванной комнаты, а лучше всего пойти погулять, на 3-4 часа. С помощью широкой кисти обрабатываем места, которые облюбовал грибок. Раствор готовится так: одно ведро воды и 100 гр. порошка купороса. Надеваем резиновые перчатки и обязательно респиратор. Если такового не имеется, то не стоит и браться за этот метод.

Хлорка

Раствор готовится, используя формулу: 1 часть хлорки и 10 частей воды. Общее количество жидкости берется в зависимости от объема поражения грибком.

Порядок действий:

Готовим раствор.

Наносить средство лучше всего с помощью распылителя. Но при его отсутствии можно воспользоваться губкой или щеткой.

Выдержать 1-2 часа.

Тщательно вымыть водой. Проветрить и просушить помещение.

Обязательно откройте окна, чтобы пары полностью выветрились.

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