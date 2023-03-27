"3 города в опасности": астрологи дали тревожный прогноз на апрель для Украины - гороскоп

Гороскоп на апрель для Украины. Что ждет на поле боя и как повлияет Солнечное затмение на ход войны.

Гороскоп на апрель Украина / Генштаб ВСУ

Апрель для Украины будет очень непростым. Как прогнозируют астрологи, месяц для всех будет крайне опасным из-за Солнечного затмения.

"С 20 апреля ожидается Солнечное затмение. В этот период будут судьбоносные решения. Увеличивается энергия на абсолютное принятие, но сделать ничего не получится", - говорит астролог Яна Тимощук, передает Главред.

По словам астролога, в апреле начнутся "американские горки".

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"Апрель - это эмоциональные качели. Начнутся "Американские горки", которые не всегда могут привести в нужную ситуацию. Нельзя позволять своим мыслям поддаваться. Могут активизироваться землетрясения и наводнения. Земля начинает активизироваться", - добавила она.

Тимощук отмечает, что в 3 городах Украины может быть серьезная опасность.

"Готовится новая война Владимира Путина. Война будет идти на истощение. Это новый этап. Могут увеличиться новые ракетные удары в 3 городах: Запорожье, Харьков, Днепр. Будьте бдительны и аккуратны, особенно тех, кто находится на этих территориях", - говорит астролог.

По ее словам, Украина выбрала новую тактику в войне.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"Украина выбирает новую военную тактику на свержения врага. Максимально сокрушить экономику, военную базу, технику. Да, потерь много и с одной стороны, и с другой", - говорит Тимощук.

Контрнаступление ВСУ в апреле

Астролог Алексей Кириченко отмечает, что апрель очень неблагоприятный месяц для контрнаступления украинской армии.

"Марс в знаке зодиака Рак. Рак - значит двигаться назад. Это положение планет приведет к каким-то отступлениям. Марс - планета войны и влияет на эмоциональное состояние военных. Затмение Солнца, которое произойдет 20 числа, будет влиять весь апрель. В этот период не очень хорошо наступать, это очень напряженный аспект. Могут ударить по ТРЦ, жилому дому или военному объекту. Лучше на Затмение не делать ничего важного, будет много вопросов", - добавил он, передает Главред.

Кириченко также прогнозирует, что к концу мая могут завершиться мощные стрельбища.

Кто такой Алексей Кириченко Алексей Кириченко изучает астрологию с 1999 года. С 2005 года начал преподавать астрологию. Является автором многих статей на тему астрологии. Имеет свой собственный ютуб-канал.

"Важных решений в конце апреля нельзя принимать. Также в начале мая будет очень эмоциональное и тревожное состояние. Только к концу мая, когда пройдет Затмение, возможно закончится сильная стрельба и к лету будет спокойнее", - сказал астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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