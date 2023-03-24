Когда магнитные бури в апреле: готовимся спасать организм

Магнитные бури сопровождают каждый месяц, в эти дни метеозависимые люди чувствуют себя особенно плохо.

Когда магнитные бури в апреле / коллаж фото ua.depositphotos.com

Для того, чтобы подготовиться к магнитным бурям в апреле и понимать, как помочь своему организму, предлагаем разобраться как они влияют на организм человека.

Когда магнитные бури в апреле - будет "штормить"

Апрель 2023 стартует сразу со вспышки на солнце, поэтому не совсем сильная магнитная буря произойдет уже 1 числа.

К сильной буре стоит подготовиться 18 числа, её могут ощутить даже те, кто не является метеозависимым. В целом, магнитные бури слабой тяжести пройдут 1, 7 апреля, а средняя - 20.

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Какие симптомы у человека при магнитных бурях - укажут на метеозависимость

Как правило, в дни магнитных бурь особенно плохо себя чувствуют метеозависимые люди. Самыми распространенными симптомами являются головные боли и мигрени, также повышенное или пониженное давление. Немного реже людей одолевает бессонница, учащенное сердцебиение и общая усталость, недомогание.

Также некоторые люди в эти дни ощущают особенные перепады настроения и нарушение эмоционального фона.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь - помочь себе и близким

Для того, чтобы в дни сильных магнитных бурь чувствовать себя лучше и не страдать от головных болей - необходимо выдержать оптимальное количество сна, а именно - 7-8 часов. Также, чтобы повысить уровень защиты организма от колебаний, можно закаляться контрастным душем.

Помимо этого, важно исключить тяжелые напитки, алкоголь и кофе, желательно пить только чай. Также необходимо проводить день в покое и как можно больше дышать свежим воздухом.

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