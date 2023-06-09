15 минут и готово: зачем люди ставят на плиту сковороду с солью

Этот простой, но эффективный трюк поможет сэкономить вам деньги.

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Зачем люди ставят на плиту сковороду с солью / Фото: скриншот YouTube

Сковороды с антипригарным покрытием значительно упрощают всем жизнь, но со временем даже они теряют свои свойства. Большинство людей спишет ее со счетов, но ее можно спасти при помощи обычной соли.

Кстати, ранее мы рассказывали, как мы спасаем чугунную сковородку: как очистить ее от нагара снаружи и внутри.

Как восстановить антипригарные свойства сковороды?

Все, что вам нужно сделать, это покрыть покрытие сковороды щедрым слоем поваренной соли. Поставьте сковороду на плиту и разогрейте ее, пока она не станет приятной и горячей. Затем все, что осталось сделать, это смыть соль и высушить сковороду. Вы увидите, что пища, которую вы готовите на сковороде, теперь будет прилипать гораздо медленнее!

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Пригоревшая сковорода

Это случается из всеми. Газ был слишком сильным, или вы отвлеклись на телефон или на своего ребенка. Кухня начинает пахнуть и наполняться дымом, еда испортилась, а сковородка имеет неприятный нагар. Есть простой способ удалить все пригоревшие кусочки со сковороды при помощи соли.

Просто насыпьте щедрый слой соли в пригоревшую сковороду и добавьте немного воды, чтобы покрыть дно. Поставьте ее на слабый огонь и дайте воде закипеть 15 минут. Благодаря кипящей воде и соли пригоревшие кусочки быстро отпадут от сковородки.

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