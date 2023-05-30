Спасаем чугунную сковородку: как очистить ее от нагара снаружи и внутри

Мы поделимся с вами секретами чистоты и долговечности вашей сковороды, рассказав, как очистить ее от нагара как снаружи, так и внутри.

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Как очистить от нагара снаружи и внутри / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Черный нагар на чугунной сковороде может быть неприятным и трудноудаляемым явлением. Однако, существует несколько эффективных методов и средств, которые помогут вам избавиться от нагара и восстановить блеск вашей сковороды.

Мы расскажем, как очистить чугунную сковороду от нагара снаружи и внутри.

Соль и масло

Этот метод прост и эффективен. Посыпьте сковородку грубой солью, затем добавьте немного растительного масла. С помощью губки или кусочка фольги аккуратно протрите поверхность сковороды, удаляя нагар. После этого промойте сковороду горячей водой и высушите ее полотенцем.

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Уксус

Залейте нагретый уксус внутрь сковороды и оставьте на несколько минут, чтобы он проник в поры металла и растворил нагар. Затем аккуратно протрите сковороду мягкой губкой или щеткой для посуды. Для удаления нагара снаружи также нанесите немного уксуса на губку и протрите проблемные участки.

Горячая вода и мыло

Залейте сковороду горячей водой и добавьте немного жидкого мыла. Оставьте на 10-15 минут, чтобы мыло проникло в слой нагара. Затем аккуратно протрите сковороду губкой или щеткой. Если нагар остается, повторите процедуру или попробуйте использовать жесткую щетку для удаления упрямых пятен.

Пирофосфат натрия

Это сильное щелочное вещество, которое поможет бороться с толстым слоем нагара. Покройте сковороду пирофосфатом натрия и оставьте на несколько часов или даже на ночь. Затем промойте сковороду и протрите губкой или щеткой.

Сезонирование

После успешной очистки от нагара важно правильно сезонировать сковороду. Покройте поверхность тонким слоем растительного масла и разогрейте ее на среднем огне в течение 10-15 минут. Это поможет создать защитную пленку на сковороде и предотвратить образование нового нагара.

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