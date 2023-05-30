УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Спасаем чугунную сковородку: как очистить ее от нагара снаружи и внутри

Сергей Кущ
30 мая 2023, 16:02 обновлено 30 мая, 16:07
201
Мы поделимся с вами секретами чистоты и долговечности вашей сковороды, рассказав, как очистить ее от нагара как снаружи, так и внутри.
Как очистить от нагара снаружи и внутри
Как очистить от нагара снаружи и внутри / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Черный нагар на чугунной сковороде может быть неприятным и трудноудаляемым явлением. Однако, существует несколько эффективных методов и средств, которые помогут вам избавиться от нагара и восстановить блеск вашей сковороды.

Мы расскажем, как очистить чугунную сковороду от нагара снаружи и внутри.

Соль и масло

Этот метод прост и эффективен. Посыпьте сковородку грубой солью, затем добавьте немного растительного масла. С помощью губки или кусочка фольги аккуратно протрите поверхность сковороды, удаляя нагар. После этого промойте сковороду горячей водой и высушите ее полотенцем.

видео дня

Уксус

Залейте нагретый уксус внутрь сковороды и оставьте на несколько минут, чтобы он проник в поры металла и растворил нагар. Затем аккуратно протрите сковороду мягкой губкой или щеткой для посуды. Для удаления нагара снаружи также нанесите немного уксуса на губку и протрите проблемные участки.

Горячая вода и мыло

Залейте сковороду горячей водой и добавьте немного жидкого мыла. Оставьте на 10-15 минут, чтобы мыло проникло в слой нагара. Затем аккуратно протрите сковороду губкой или щеткой. Если нагар остается, повторите процедуру или попробуйте использовать жесткую щетку для удаления упрямых пятен.

Пирофосфат натрия

Это сильное щелочное вещество, которое поможет бороться с толстым слоем нагара. Покройте сковороду пирофосфатом натрия и оставьте на несколько часов или даже на ночь. Затем промойте сковороду и протрите губкой или щеткой.

Сезонирование

После успешной очистки от нагара важно правильно сезонировать сковороду. Покройте поверхность тонким слоем растительного масла и разогрейте ее на среднем огне в течение 10-15 минут. Это поможет создать защитную пленку на сковороде и предотвратить образование нового нагара.

Вам может быть интересно:

лайфхак интересные новости сковорода
Реклама

Главное за день

Гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяц

Гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяц

17:17 Эксклюзивы
Он сбил все ракеты: Игнат опроверг заявления Шойгу о "уничтожении" Patriot

Он сбил все ракеты: Игнат опроверг заявления Шойгу о "уничтожении" Patriot

16:22 Украина
Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом

Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом

15:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:17

Гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяцЭксклюзив

17:09

Военный эксперт пояснил, какая главная задача у ВСУ в БахмутеВидео

16:22

Был дома с детьми: на дом популярного британского актера напал человек с ножом

16:22

Он сбил все ракеты: Игнат опроверг заявления Шойгу о "уничтожении" PatriotВидео

16:19

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "крислатий" в украинском языкеВидео

Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под БахмутомУкраинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом
16:18

День ангела в июне 2023: кого поздравить с именинами

16:02

Спасаем чугунную сковородку: как очистить ее от нагара снаружи и внутри

15:54

В среднем плюс 150-250 грн: эксперт спрогнозировал, как вырастет тариф на свет

15:40

Снятие с воинского учета: кто подпадает и как выглядит процедураВидео

Реклама
15:22

Путинистка-телеведущая Кудрявцева засветила свои позорные мокрые трусы

15:13

"Это фетиш оккупантов": Коваленко сказал, на что РФ готова потратить десятки ракет

14:54

Рецепт из советских времен: самый лучший завтрак за 60 гривен, получается гора необычных блинчиковВидео

14:52

Как сохранить клубнику свежей: будет лежать неделю благодаря одному ингредиентуВидео

14:46

Трамваи и троллейбусы стали: в мегаполисах Украины прошла волна отключений света

14:38

"Смотрела с балкона на дроны": Кличко рассказал о погибшей 33-летней киевлянкеФотоВидео

13:57

Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить

13:44

Интрига раскрыта: стало известно, кто стал вторым тренером шоу Голос країни-13Видео

13:26

Козловский оценил победу ФК "Рух" в чемпионате U19: "Победный маятник не должен останавливаться" актуально

13:25

Андрей Шевченко привез в Киев и показал на публике красавца-сынаВидео

13:22

Гороскоп на завтра 31 мая 2023: Рыбам – новое, Стрельцам – привет из прошлогоВидео

Реклама
13:22

Концерты путинистки Ольги Бузовой отменят в Израиле

12:58

Вероятность захода ВСУ на территорию РФ: Резников о сценарии контрнаступления

12:55

"Вы что творите?": Пригожин в истерике налетел на Минобороны РФ из-за атаки дроновВидео

12:52

Галкин и Пугачева взбесили россиян свежим красивым фото

12:29

Украинская команда приняла участие в лондонском велопробеге при содействии Favbet Foundation реклама

12:16

О тле можно забыть: как быстро избавиться от насекомых на смородине

12:16

"Дроны хотят вернуться к создателям": Подоляк прокомментировал атаку на МосквуВидео

12:08

Владимир Дантес признался родителям, что стал отцом

12:06

Москву атаковал беспилотник "от Ани Лорак"

12:05

Постоянно пьют: легендарная русская актриса жестко прошлась по россиянамВидео

11:56

Атака дронов на Москву: в эпицентре оказались резиденция Путина и имения элиты РФ

11:41

Смертельный удар дронов по Киеву: что происходит на месте мощных взрывовФотоВидео

11:26

Гороскоп Таро на июнь 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - конфликт, Близнецам - сюрпризВидео

11:01

Военный эксперт оценил, большие ли запасы дронов-"шахедов" у страны-агрессора РФ

10:59

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек раненыФото

10:52

Необычайная оптическая иллюзия: лишь единицы за 10 секунд найдут число на картинке

10:37

3 знака зодиака, которым июнь принесет счастье: будет везти во всемВидео

10:36

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"Видео

10:21

Крутая копия: старшая дочь Бейонсе выступила на ее концертеВидео

10:03

"Шойгу, где ПВО?": у россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву

Реклама
09:52

Путин впал в ступор, к нему вызвали врачей: в Сети рассказали о здоровье диктатораВидео

09:47

Беспилотники в Москве: месть нашим соседям, мешающим спать, должна быть другаямнение

09:44

"Взрыв и пламя, это просто страх": очевидцы об ударе РФ дроном по дому в КиевеФото

09:20

Глава НААУ Сергей Костюк создал риски для промышленного безвиза с ЕС актуально

09:14

Знакомые будут завидовать: 3 причины не выбрасывать старые диски

09:04

В Украине ввели новые специальные пенсии: кто имеет право на 5 тысяч грн в месяцВидео

09:00

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоЭксклюзив

08:56

Когда ВСУ выйдут на границы 1991 года: эксперт назвал важное условие

08:52

Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

08:28

РФ будет вынуждена взять паузу в обстрелах: эксперт назвал причину и сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять