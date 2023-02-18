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"Звезды склоняются к тому, что эта падла сдохнет": Росс назвал дату смерти Путина

18 февраля 2023, 04:04
Астролог Влад Росс заявил, что российский диктатор Владимир Путин не зря боится светлых сил.
Владимир Путин, Влад Росс
Владимир Путин, Влад Росс / скриншот, Главред

Российский диктатор Владимир Путин может умереть в этом году. Предположительный месяц его смерти - апрель или май.

В интервью УНИАН, астролог отметил, что Марс войдет в дом смерти Путина со второй половины мая до июня, и туда же входит Черная Луна - планета отравления и прочего.

"Он (Путин -ред.) может умереть после Пасхи. В этом году Пасха у верующих западного обряда будет 9 апреля, а восточного - 16 апреля. Кроме того, Марс войдет в дом смерти Путина со второй половины мая до июня, и туда же входит Черная Луна - планета отравления и прочего. То есть звезды склоняются к тому, что эта падла сдохнет. И есть все шансы, что он коньки откинет или поздней весной, или ранним летом. Максимум, что может быть потом - нам будут показывать двойников Путина (последний раз реальный российский диктатор показывался в Волгограде)", - заявил астролог.

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По словам Росса, российский диктатор не зря боится светлых сил, потому что именно в светлый праздник Пасхи наступит его конец

"Путин - исчадие ада, он - дьявол. Даже физиогномика говорит о том, что он черт рогатый: если вы видите рога у человека (когда его подсвечивают, у него лобные дуги рогатые), то это Путин. Он не зря боится светлых сил, потому что именно в светлый праздник Пасхи наступит его конец. По крайней мере его годовой соляр говорит только об одном - все показатели смерти присутствуют", - подытожил астролог.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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Автор: Сергей Кущ
Владимир Путин Влад Росс
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