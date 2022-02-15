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Звезду Женского Квартала ограбили, угрожая пистолетом

15 февраля 2022, 17:00
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Событие произошло в центре ее родного города.

Ирина Гатун рассказала, как стала жертвой вооруженного ограбления / instagram.com/irina_gatun

Резидентка Женского Квартала и актриса театра Черный Квадрат Ирина Гатун дала больше интервью для Youtube-канала Поговори со мной. Неспешная беседа началась с воспоминаний Гатун о родном городе Нежин, в котором сейчас живут ее родители.

По признанию самой артистки, она с теплотой вспоминает это место. Но кроме приятных воспоминаний, остались в ее душе и одно крайне неприятное, о котором она рассказала со слезами на глазах.

"Из неприятных. Это то, как мне в одиннадцать вечера разбили голову. Родной город, центральная улица... Я уже была на первом курсе в Киеве, и приехала к подружке в Нежин. Мы с ней встретились, попили кофе, и шли домой. А они такие: "Девочки, можно прикурить?", а мы такие: "Не курим!", и идем дальше. Это было 6.11.06.

Я с Юлей разговариваю, поворачиваюсь, а ее нет. Мальчик держит ее за горло, а мне наводит в лоб дуло пистолета. Они хотели забрать сумки", - рассказала Ирина Гатун.

Далее последовала схватка, в ходе которой один из нападавших ударил Ирину рукоятью пистолета по затылку.

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Со временем нападавших поймали, был судебный процесс, им дали срок, который, по словам Гатун, разбойники, вероятно, уже отсидели. Актриса вспоминает - в суде им угрожали, что найдут, когда выйдут. Но не нашли. Или не искали.

Как оказалось во время расследования, преступники "работали" по всему городу. Актриса с подругой были их 13-ыми "экземплярами".

"Как они в суде сказали: "Мы просто встретились не в том месте, не в тот час".

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