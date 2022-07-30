Звездный час и невероятный успех во всем: 4 знака зодиака в августе будут "купаться" в удаче

4 знака зодиака будут ловить удачу в каждой сфере / Фото ua.depositphotos.com

Четыре представителя зодиакального круга как минимум до конца лета будут идти по тропе сумасшедшего везения и удачи. Они по праву могут считать себя счастливчиками августа-2022.

Об этом эксклюзивно для Главреда рассказал известный астролог Влад Росс в гороскопе, который он составил для всех знаков зодиака.

Лев

Львам в августе-2022 будет фартить. Они смогут реализовать личные планы и добиться карьерного роста. На пути у Львов могут оказаться сложные цели, но они вполне могут сбыться. В этом Львам помогут стремление и усердная работа. Но быстрые решения выгоды не принесут для представителей этого знака зодиака.

В средине августа на Львов посыпется больше всего удач, новых идей, сил и достижений. Именно это время будет отличным для решения самых сложных рабочих задач. Львы сумеют удивить окружающих своими талантами и успехами. Успех будут иметь презентации клипов, рекламы, информационный бизнес, общественные мероприятия.

Однако в августе Львы могут столкнуться также и с серьезными рисками. В первой половине месяца на работе возможны авралы, недовольство со стороны начальства. Чтобы снизить стресс, астролог рекомендует Львам планировать важные задачи на первую неделю месяца. 26-28 августа возможны форс-мажоры и различные препятствия на пути к поставленным целям.

Лучшим днем для введения новшеств на работе или принятия в свое подчинения новых людей будет 7 августа.

Дева

Представители этого знака зодиака также попали в список счастливчиков августа. Девы могут отправится в дальние поездки, удачные путешествия и узнают много нового и полезного для себя. У них также может появится тайный любовный роман, которым Девы не захотят ни с кем делиться. Также на их жизненном пути может встретиться меценат или благодетель, который будет поддерживать все начинания Дев и помогать в сложные периоды жизни. Ими могут оказаться известные люди или даже политики, с которыми представители этого знака зодиака ранее не были знакомы.

Астролог предупреждает, что в начале августа возможны неожиданные препятствия, связанные с путешествием - сложности с документами, задержки транспорта. Более удачным будет вторая и третья недели августа. В это время Девы наполнятся вдохновением, новыми идеями и целями.

Однако представители этого знака зодиака могут столкнуться с проблемами в отношения и сложностями с пониманием других людей. Чтобы избежать стресса, астролог рекомендует пытаться обходить стороной споры и конфликты, не навязывать окружающим свою точку зрения и меньше бывать в обществе.

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Водолей

Водолеев можно назвать любимчиками августа-2022. В этом месяце они со спокойной душой могут покупать землю, недвижимость, их ждет счастье в любви и отношениях. В августе возможны приятные знакомства, курортный роман, а также возможность отлично провести время. В работе и деловой жизни на Водолеев посыпятся бонусы - выгодные связи, клиенты или встречи со спонсором или партнером на всю жизнь.

Однако негатив также будет присутствовать в жизни представителей этого знака зодиака. Водолеи могут столкнуться с недомолвками, спорами и разногласиями с близкими людьми. Может появится надобность срочно решать вопрос с недвижимость. Однако все изменения будут благоприятны.

В августе Водолеи могут захотеть что-то переделать в своем жилье, начать ремонт, избавиться от лишнего. Уже к средине месяца их жилищные условия улучшатся.

В этом месяце у представителей данного знака зодиака могут появиться проблемы со здоровьем или сложности с приятием решений. Чтобы минимизировать стресс, лучше не выяснять отношения с родственниками, особенно по поводу недвижимости. Ближе к концу месяца не стоит сориться с деловыми партнерами. Водолеям необходимо меньше общаться с другими людьми, если они будут чувствовать внутри себя напряжение или неприятные эмоции.

Рыбы

Для Рыб август-2022 пройдет под жирным плюсом. В первые три недели месяца представителей этого знака зодиака ждет удача в дальних поездках и путешествиях. Однако в поездках стоит быть осторожнее: из-за смены планов могут быть задержки по разным причинам. Также, по данным астролога, лучше быть предельно осторожным на воде.

Период с 7 по 12 августа будет не самым удачным для начала путешествий или серьезных дел. В работе и повседневных делах в большей части месяца Рыб ждет успех. Если вблизи 27 августа Рыбы будут чувствовать себя хорошо, значит они правильно использовали энергию всего месяца.

В первой декаде месяца возможны ссоры, разногласия и недопонимания с родственниками. Рыбы с легкостью смогут свести к минимуму эти риски, если будут хорошо высыпаться, следить за своим здоровьем и не будут перетруждаться.

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