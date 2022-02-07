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Зуд, сыпь и "ковидные" пальцы: врачи назвали симптомы Омикрона, проявляющиеся на коже

7 февраля 2022, 12:03
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Пациентов с Омикроном могут в течение месяцев беспокоить разные проявления заболевания на коже. Прежде всего - пресловутые "ковидные" пальцы, говорят врачи.

Омикрон
Штамм Омикрон / УНИАН

В Великобритании медики обнаружили ряд кожных проявлений штамма Омикрон коронавируса COVID-19 высокую заразность которого недавно продемонстрировали ученые. Об этом сообщает портал Daily Express. Некоторые же пациенты, в свою очередь, сталкиваются с сухостью кожи и экземой.

Пациентов с Омикроном могут в течение месяцев беспокоить разные проявления заболевания на коже. Одним из них назвали пресловутые "ковидные пальцы", с этим симптомом сталкивались и заразившееся другими штаммами коронавируса. Пальцы ног могут быть красными, фиолетовыми, воспаленными или иногда покрываться сыпью ‒ такое состояние кожи может вызывать воспаление и зуд, иногда отек и волдыри.

Пациенты с Омикроном часто сообщают о том, что у них потрескались или воспалились губы. Эксперты организации CovidSkinSigns рассказали, что заболевшие Омикроном британцы иногда сталкиваются с сухостью кожи, которую можно конкретно сравнить с экземой на шее и груди.

Кроме того, некоторые пациенты жалуются на сыпь, которая обычно покрывает небольшие участки, но может проявиться в любом месте на теле (обычно на руках, ногах и локтях). Другим признаком является тип сыпи, которая выглядит как выпуклые бугорки на коже.

Читайте также"Симптомы, как у простуды": врач назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитых

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Напомним, ранее британский эпидемиолог и профессор Тим Спектор назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитых.

По словам медика, сейчас симптоматика такого заболевания изменилась: одышка, лихорадка и потеря обоняния отошли на второй план. У вакцинированных теперь чаще наблюдаются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.

viber
здоровье коронавирус штамм Омикрон
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