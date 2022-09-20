Зубная паста может заменить 6 магазинных средств: как ее используют в быту

Как использовать зубную пасту не по назначению / скриншот

Все привыкли, что зубную пасту в паре со щеткой можно использовать только для чистки зубов, но экономные хозяйки придумали, как ее применить в быту.

Зубная паста с легкостью заменит магазинные средства, которые значительно дороже.

Избавит от образования неприятного запаха

Пасту можно использовать в качестве мыльной основы, с помощью которой стоит обработать пропитавшуюся каким-то стойким ароматом одежду. Состав зубной пасты способен справиться с запахами чеснока, рыбы или лука. Для обработки одежды стоит смочить в пасте пальцы рук и ними провести по определенным частям одежды.

Удалит пятна на ковре

Для этого понадобиться грамм 100 зубной пасты. Ее следует нанести на загрязненное место ковра и протереть жесткой щеткой. После следует вымыть ковер при помощи воды с шампунем.

Очистит белую обувь

У вас есть загрязненные белые кроссовки, и вы не знаете, чем их отбелить? На помощь придет зубная паста! Для этого понадобится зубная щетка, на нее стоит нанести небольшое количество пасты и протереть нужный участок обуви. После этого стоит обработать обувь водой.

Очистит сувениры из металла

Аналогичным методом удастся обработать старые фарфоровые или металлические сувениры, после обработки зубной пастой они приобретут более привлекательный и свежий вид.

Очистить серебряные изделия

Нужно хорошо натереть зубной пастой все украшение и поставить его на 10-12 часов. Через этот промежуток времени можно очистить все при помощи тряпки, смочив ее водой. Жемчуг не удастся очистить зубной пастой, она может лишь повредить его. Все дело в нежной отделке изделий из жемчуга.

Удаление царапин на экране телефона зубной пастой

Главное, найти состав без абразивов. Иначе вместо того, чтобы убрать царапины со стекла, бороздки на телефоне станут только глубже.

Очистка проходит в три этапа:

Нанести горошину на ватку или ткань

Выдавливать на дисплей не рекомендуется — можно переборщить.

Втирать пасту в царапину. Тогда она проработает самые микроскопические трещины.

Пройтись увлажненной тряпочкой, чтобы снять излишки средства.

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