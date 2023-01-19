Зубная паста, банановая кожура и еще 7 необычных способов: чем лучше всего чистить серебро

Серебряные изделия без загрязнений - достижимая задача, если знать несколько секретов.

Как почистить серебро в домашних условиях / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Быстро и эффективно почистить серебро в домашних условиях может каждый желающий – если под руками не окажется соды, в ванной в любом случае найдется тюбик с зубной пастой или брусочек мыла.

Чтобы серебро блестело, чтобы убрать с украшений почернения и следы окисления, грязь и прочие несовершенства, можно использовать несколько лайфхаков, которые на первый взгляд могут показаться настоящей магией.

Главред подскажет, чем можно почистить серебро без усилий и дополнительных трат.

Сода и фольга

В кастрюлю добавьте несколько шариков фольги, 2 л воды и вскипятите. В кипящую воду всыпьте 4 столовых ложки соды, перемешайте, и опустите в воду серебряное изделие. Через 5-7 минут его можно будет вынимать, и протирать сухой мягкой тканью.

Нашатырный спирт

В емкость (которая не используется для употребления или приготовления пищи) влейте 100 г воды и 10 мл нашатырного спирта. Вложите в раствор аммиака серебро на 20-30 минут. Затем промойте изделие под холодной проточной водой и мягко протрите салфеткой.

Зубная паста

Эффективность зубного порошка в очистке серебряных изделий давно доказана, однако такой способ не очень безопасен для мягкой поверхности серебра. Особенно для изделия с камнями и гравировкой. Отличной альтернативой порошку выступает зубная паста – она менее абразивна, и более удобна в нанесении. Намажьте и вотрите пасту в поверхность серебряного изделия, а затем смойте средство под холодной проточной водой. Дополнительный блеск украшению можно придать, натерев его вафельным полотенцем или мягкой тряпкой.

Как сделать так чтобы серебро блестело / pixabay.com

Кока-кола

Газировку для очистки серебряных украшений можно использовать двумя способами: горячим и холодным. В первом случае налейте колу в кастрюлю, доведите до кипения, затем опустите туда изделие на 5-7 минут, и вымойте его под холодной проточной водой. Во втором – просто опустите серебро в стакан с газировкой на пару часов, а затем смойте остатки лимонада в холодной воде. После очистки протрите изделие бумажной салфеткой.

Банановая кожура

Шкурку от банана перебейте блендером в мелкую, однородную кашицу. Измельченную банановую кожуру нанесите на серебряную драгоценность мягкими массирующими движениями. Остатки банана смойте с изделия под теплой проточной водой, и натрите его до блеска.

Картофельный бульон

Воду после варки очищенного картофеля можно использовать для очистки серебряных украшений. Перелейте горячий бульон в кастрюлю, предварительно выстелив дно емкости фольгой, и дайте ему остыть до комнатной температуры. После этого опустите серебро в кастрюлю на 15 минут. Затем изделие можно достать, и промыть кипяченой водой. Очищенное украшение протрите мягкой тряпкой.

Чем можно почистить потемневшее серебро / pixabay.com

Мел

Разомните в ступке мел в пудру. Помешивая, влейте в нее тонкой струйкой воду до образования однородной пасты. Зачерпните немного меловой пасты на ватную палочку, и аккуратно протрите все загрязненные участки. Затем изделие можно промыть в теплой мыльной воде, чтобы удалить остатки грязи и мела.

Спирт

Налейте спирт (можно водку, но без ароматизаторов и присадок) в глубокую емкость, опустите в нее серебряное украшение на 20 минут. После этого поместите изделие под холодную проточную воду, и мягкой тряпочкой полируйте поверхность до блеска.

Яичный желток

В сыром яйце отделите желток от белка. Смочите в желтке бумажную салфетку, и мягкими движениями натирайте поверхность изделия. Дайте желтку обсохнуть, а затем промойте украшение в теплом мыльном растворе или под проточной водой. Промокните лишнюю влагу полотенцем, и дайте серебру просохнуть.

Чем лучше всего чистить серебро / pixabay.com

Важно помнить: при чистке родированного, позолоченного, черненого серебра и изделий с драгоценными вставками всегда стоит выбирать самые щадящие методы – теплый мыльный раствор или проточную воду, и ватные палочки или бархатную ткань. Украшения или посуду из серебра, прочность которых вызывает сомнения, лучше всего отдавать на чистку ювелиру.

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