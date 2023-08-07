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Зрелище не для слабых духом: почему киты взрываются после смерти

Сергей Кущ
7 августа 2023, 11:56 обновлено 7 августа, 11:56
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Взрыв кита может казаться странным и даже мистическим, но он объясним научно.
Почему взрываются киты на суше
Почему взрываются киты на суше / Фото: скриншот YouTube

Феномен, известный как "взрыв кита", происходит после смерти больших китов, таких как синие киты или кашалоты. Этот процесс может казаться странным и даже мистическим, но он объясним научно.

Как умирают киты?

Взрыв кита происходит из-за бактериального процесса, называемого бактериальной разлагающейся газовой плазмой (BRGD), который начинается после смерти кита. Внутри организма кита содержится множество бактерий и микроорганизмов. Когда живой кит умирает, его ткани начинают разлагаться. В этом процессе образуются газы, такие как метан и аммиак. Эти газы накапливаются внутри кита, приводя к повышению давления.

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Поскольку тело кита имеет твердую и жесткую оболочку, которая не позволяет газам выйти, давление внутри организма может становиться чрезмерно высоким. В конечном итоге это может привести к "взрыву", при котором газы выбрасывают содержимое животного наружу.

Взрыва можно избежать

Стоит отметить, что взрывы китов – редкий и случайный феномен. Они могут представлять определенные опасности для окружающей среды и требуют специализированной обработки. В некоторых случаях специалисты могут предпринимать меры, чтобы предотвратить взрывы, например, выпустив газы из тела кита перед его разложением.

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