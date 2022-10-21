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Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехи

21 октября 2022, 17:27

Главред узнал имена мужчин, которые думают лишь о себе и забывают о чувствах своей второй половинки.

мужчины
Имена мужчин, которым нельзя прощать грехи / фото ua.depositphotos.com

Каждая женщина хотя бы раз в своей жизни может встретить мужчину, который будет лишь кормить ее пустыми обещаниями и постоянно извиняться за свои ошибки.

Есть мужчины, которые убеждены, что они могут делать что угодно, ведь они смогут найти слова, чтобы объяснить свои недостатки. Они даже могут делать вид, будто они расстроены из-за того, что причинили боль своей второй половинке. Однако на самом деле они просто знают, что им все сойдет с рук.

Оказывается, на таких мужчин может указать имя. Главред узнал имена мужчин, которым точно нельзя верить и прощать грехи.

Коварный святоша

Мужчина с именем Петр убежден, что он настоящий святоша и таких, как он, не бывает. Этот мужчина считает, что он идеален и манит женщин своим обаянием. Петр очаровывает свою избранницу комплиментами и красивыми ухаживаниями. Когда он понимает, что девушка на крючке, то он начинает из нее вить веревки. Он может исчезнуть на день, недели, а то и месяцы. По возвращении будет утверждать, что на то были веские причины.

мужчины
Имена мужчин, которым нельзя прощать грехи / фото ua.depositphotos.com

Милый гуляка

Андрей делает вид, будто он белый и пушистый - идеальный мужчина. Но он может предать и даже не будет думать о том, что это может причинить боль его любимой. Этот мужчина не любит сидеть дома в тихой семейной атмосфере. Он отдает предпочтение шумным тусовкам, эффектным девушкам и развлечениям с друзьями. Когда Андрей понимает, что перегнул палку и от него вот-вот уйдет вторая половинка, то он начинает молить прощения и утверждать, что он в секунде изменится. Однако на самом деле это лишь болтовня.

Самовлюбленный грешник

Вячеслав - мужчина, который не хочет быть в тени, даже если это касается его девушки. Он хочет, чтобы именно он был в центре внимания. Вячеслав не будет терпеть, если о нем забывают. Он может оскорблять свою любимую, предавать и постоянно играть на нервах. Когда Вячеслав понимает, что он уже довел вторую половинку и ей уже невмоготу это все терпеть, то он первый разрывает отношения, потому что боится быть брошенным.

Недовольный царь

Мужчина с именем Степан заваливает свою пассию подарками. Он дарит ей свое внимание, ласку и заботу. Все это исчезает в один момент, когда Степан понимает, что его девушка уже влюбилась и никуда от него не денется. Тогда он начинает показывать свое недовольство и обижать любимую за каждое "не так" сказанное слово. Он может даже начать унижать женщину, рассказывая о том, что раньше она была совсем другой и ныне проблема якобы именно в ней. Да еще и этот мужчина может позволить себе злоупотребить алкоголем.

Ранее Главред рассказывал о том, мужчины с какими именами постоянно ноют и жалуются на жизнь.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал-ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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