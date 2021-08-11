Золотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и Эллерта

Астролог рассказал, что ждет звездную пару – Ксению Мишину и Александра Эллерта / Instagram

Актриса Ксения Мишина и шоумен Александр Эллерт созданы друг для друга, а рассказами о расставании они просто дурачат аудиторию. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог оценил совместимость Мишиной и Эллерта и с уверенностью заявил, что эта пара должна быть вместе, ведь об этом говорит немало астрологических показателей.

"Их средняя карта, рассчитанная на 3 марта 1988 года, прямо посередине между их датами рождения – в лунном затмении, да ещё и в соединении с Белой Луной. Это говорит о том, что этим людям суждено идти по жизни вместе, рука об руку. Плюс Венера, планета любви, в соединении с Юпитером, планетой большого счастья – в средней карте", – отметил Влад Росс.

Кроме того, добавил астролог, полнолуние в средней карте Мишиной и Эллерта указывает на то, что их совместная жизнь будет полной чашей, а Сатурн в тригоне к Юпитеру и Венере даст возможность дожить в браке до золотой свадьбы.

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"Так что у Ксении Мишиной и Александра Эллерта – долгосрочный союз. А своими сообщениями о расставании нас просто разыгрывают. Они созданы друг для друга", – резюмировал Росс.

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