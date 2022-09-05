Знающие люди не заряжают смартфон до 100%: чем это опасно

Почему не стоит заряжать смартфон до 100% / pixabay.com

Многие люди привыкли ставить на зарядку телефон вечером перед сном. Эта привычка кажется безобидной и позволяет полностью зарядить смартфон к утру.

Эксперты говорят, что зарядка устройства в течение ночи может повредить аккумулятор мобильного телефона, поскольку он будет перегружен в течение многих часов даже после достижения 100%.

Чем грозит зарядка телефона до 100%?

Некоторые батареи могут нагреваться ночью и потреблять больше электроэнергии. В большинство смартфонов стоит литий-ионный аккумулятора, который заряжается всего за несколько часов.

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В течение ночи ваш смартфон со временем разрядится, а подключенное устройство будет заряжать аккумулятор, пока он снова не достигнет 100%. Со временем батарея износится, и это уменьшит ее срок службы.

Как правильно заряжать телефон?

Во время зарядки рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство, предоставленное производителем мобильного телефона.

Чтобы оптимально зарядить свой мобильный телефон, не нужно оставлять его включенным, пока он не достигнет 100%. Следует также избегать разряжения батареи мобильного телефона. Также эксперты советуют не позволять заряду аккумулятора смартфона опускаться ниже 20%.

Как правильно заряжать планшеты и электронные книги?

Частый полный разряд также губителен для планшетов или электронных книг. Каждый такой разряд уменьшает ресурс работы аккумуляторапримерно на 5%. Производители аккумуляторов для носимой электроники рекомендуют держать уровень заряда 50%.

Также специалисты советуют раз в месяц делать калибровку уровня заряда аккумулятора его контролируемым полным разрядом вплоть до выключения устройства и последующим зарядом оригинальным зарядным устройством до 100%. При таком использовании аккумулятор прослужит вам гораздо дольше, а устройство всегда будет отображать правильный остаточный заряд аккумулятора.

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