Знающие хозяйки не выливают воду после варки яиц и не выбрасывают скорлупу: куда ее применять

Куда использовать воду после варки яиц / скриншот

Большинство хозяек сливает воду после варки яиц в раковину, а скорлупу выбрасывают в мусорку, но многие даже не подозревает, что эти два ингредиента можно применить с пользой.

Главред нашел самые популярные и полезные способы использовать "отходы" от яиц.

Куда использовать воду после варки яиц

Эта жидкость очень богата органическим кальцием, который поступает из яичной скорлупы. Она может быть с пользой использована для удобрений комнатных цветов и для растений, которые растут в саду или в огороде. Кальций, содержащийся в яичной скорлупе, очень здорово укрепляет корни растений и цветов. Кроме того, яйца выделяют минеральные соли, которые очень хороши для почвы.

Можно также протирать водой, в которой варились яйца, листья растений. Делать это рекомендуется не чаще одного раза в месяц, и при условии, что вода не стояла у вас больше суток, иначе она потеряет свои полезные свойства.

Как использовать яичную скорлупу

Данный "ингредиент" широко используется в различных сферах жизнедеятельности человека. Продукт эффективно проявил себя в садоводстве, в фермерстве и даже в стирке.

Удобрение из яичной скорлупы

Ее можно добавлять в грунт, где растут помидоры, баклажаны и перец.

Читайте такжеОстатки от мыла можно применить с пользой: 4 практичные лайфхакиКальций, содержащийся в яичной скорлупе, будет защищать растения от вялости и улиток, которые часто пожирают корни и ствол растения, убивая их.

Кальций - залог красоты волос

При появлении ломкости, выпадения, тонкости и болезненного вида волос рекомендуется принимать по 1/3 ч. л. порошка из яичных скорлупок с двумя капсулами рыбьего жира.

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