Знаменитый футболист жестоко изнасиловал девушку и поплатился карьерой

Футболист Робиньо / Reuters, pixabay

Знаменитый бразильский футболист Робиньо проиграл дело об изнасиловании в финальной судовой инстанции в Италии.

Как сообщает El Mundo Deportivo, Верховный кассационный суд Италии постановил утвердить приговор для Робиньо и его друга Рикардо Фалько в виде тюремного заключения на срок девять лет.

Решение является окончательным и апелляции не подлежит, оно должно вступить в силу немедленно.

Что случилось

Робиньо осужден по делу об изнасиловании, которое случилось в известном миланском ночном клубе Sio Café ранним утром 22 января 2013 года.

Тогда спортсмен вместе с футболистом Фалько и еще четырьмя друзьями подвергли сексуальному насилию девушку.

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Не исключено, что отбывать тюремное заключение 37-летний Робиньо будет в Бразилии, где он в настоящее время и живет. Между двумя странами существует соответствующий договор. Для этого Италия должна отправить Бразилии официальный запрос.

Карьера Робиньо

Футболист играл за топовые футбольные клубы мира. Надевал футболку мадридского Реала, английского Манчестер Сити", и итальянского Милана.

Он пока не завершил карьеру, но в настоящее время не имеет действующего контракта ни с одним из клубов.

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Футболист громко и со скандалом отметил свой день рождения. 23-летнего нападающего в состоянии алкогольного опьянения охранники силой выводили из одного из ночных клубов Красноярска.

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