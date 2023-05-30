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Знакомые будут завидовать: 3 причины не выбрасывать старые диски

Сергей Кущ
30 мая 2023, 09:14 обновлено 30 мая, 09:14
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Вы будете удивлены, насколько просто и с пользой можно использовать старые CD-диски.
Что можно сделать из двд дисков своими руками
Что можно сделать из двд дисков своими руками / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С каждым днем все больше людей обращают внимание на возможности творчества и воплощения собственных идей в реальность.

Вот почему все большую популярность набирают поделки из дисков, которые помогут превратить вашу улицу в настоящее произведение искусства.

Дизайн для кухни

Если вы хотите добавить немного изыска в интерьер своей кухни, то поделки из дисков станут отличным решением. Коробки от DVD-дисков можно использовать для создания оригинальных и уникальных аксессуаров.

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Из них можно сделать стильные и функциональные подставки для столовых приборов, необычные подносы или даже яркие декоративные тарелки. Ваша кухня станет неповторимой и привлекательной благодаря этим уникальным деталям.

Украшение на стену

Поделки из дисков также могут стать великолепным украшением стены в вашем доме. Вы можете создать уникальные композиции из цветных CD-дисков, которые будут выглядеть потрясающе на любой стене.

Они могут представлять собой абстрактные паттерны, фигуры животных или яркие геометрические формы. Такое украшение придаст вашему дому особый шарм и станет точкой притяжения для гостей.

Светильник, которого нет ни у кого

Вы можете сделать стильные мобильные или навесные украшения, использовать их для создания оригинальных светильников или просто придумать что-то совершенно уникальное. Такие детали будут отражать вашу индивидуальность и станут гордостью вашего дома.

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