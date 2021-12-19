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Знаки зодиака, для которых встреча 2022 года станет особенной: астролог сказал, кому быть начеку

19 декабря 2021, 07:16

Влад Росс назвал тех, для кого новогодняя ночь может стать знаковым событием, и предсказал, что именно произойдет в ночь с 31 декабря на 1 января.

Для трех знаков зодиака встреча 2022 года будет важной и особенной
Астролог рассказал, какому знаку зодиака в новогоднюю ночь нужно провести ритуал на финансовую удачу / ua.depositphotos.com

К встрече Нового года многие подходят ответственно и заблаговременно готовятся к этому празднику, ведь недаром говорят: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Однако если для кого-то новогодняя ночь становится просто приятным времяпрепровождением в кругу друзей и семьи, то для некоторых людей она превращается в по-настоящему знаковое событие.

Вот и встреча 2022 года станет особенной и крайне важной для представителей трех знаков зодиака. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Итак, три знака, которые должны быть внимательны в эту новогоднюю ночь, поскольку она может принести им судьбоносные события.

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Стрелец

Для Стрельца встреча нового 2022 года может подарить знакомство с человеком, который со временем станет его мужем или женой. В принципе, Стрельцы нередко находят свою вторую половину именно в новогоднюю ночь, и этот раз не станет исключением.

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Шансы встретить человека, с которым в будущем Стрелец создаст семью, стремительно возрастут, если праздновать он будет в большой компании или даже просто в толпе незнакомых людей.

Козерог

Потрясающая ситуация в новогоднюю ночь будет и у Козерога. Венера в соединении с Плутоном и Меркурием будет как раз в этом знаке зодиака. Благодаря такому положению планет в новогоднюю ночь Козерог сможет заманить финансовую удачу на новый год, если проведет соответствующие ритуалы. Например, чтобы привлечь деньги в свою жизнь в 2022 году прямо в новогоднюю ночь посадить денежное дерево.

Рыбы

Встреча 2022 года будет знаковой и для Рыб, потому что прямо перед праздником Юпитер войдет в их знак. Рыб ждет большое счастье и в новогоднюю ночь, и в последующий период. Рыбы должны оторваться по полной программе, встречая Новый год. Если они не гульнут ярко и незабываемо, год не будет таким счастливым, как мог бы быть. А если гульнут – деньги просто посыпятся на них.

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