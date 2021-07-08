Знак Зодиака Весы – даты, главные черты, и кто им лучше всего подходит

Астролог поделилась ключевыми фактами относительно знака Весы.
Весы – знак Зодиака, покровителем которого является стихия воздух. Весами называют людей, которые родились с 24 сентября по 23 октября.
Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду главные черты Весов, поделилась, с кем у них лучшая, худшая и нейтральная совместимость, указала на особенности поведения этих зодиакальных представителей в разных сферах жизни и раскрыла, какие болезни им грозят.
Эксперт, в частности, отметила, что Весы наделены двумя позитивными чертами – деликатность и коллективизм. По ее словам, у них также есть пара негативных качеств – холодность и зависимость от мнения других.
Какие сильные стороны есть у Весов:
- Утонченность;
- Командирство;
- Взвешенность.
Какие слабые стороны есть у Весов:
- Склонность к лести;
- Желание всем угодить;
- Нерешительность.
Весы терпеть не могут конфликтов.
Лучшие сферы для Весов:
- Сфера красоты;
- Сфера искусства;
- Право. Могут быть юристами.
Плюсы Весов в работе:
- Взвешенность решений;
- Чувство прекрасного;
- Коммуникабельность;
- Гибкость.
Худшими сферами для Весов являются те, в которых нужно активно или жестко действовать.
Минусы Весов в работе:
- Нерешительность;
- Склонность много говорить, мало делать;
- Нет своего мнения.
Если Весы проявят целеустремленность и необходимый уровень организации, то в профессии, выбранной по призванию, смогут достичь хороших результатов.
Как Весы ведут себя в дружеской сфере
Как друзья солнечные Весы неплохие, способны выслушать, поддержать. Из минусов – мало активной помощи, лесть, которая не всегда честна.
Как Весы ведут себя в семейной сфере
Неплохие семьянины, способны построить гармоничные отношения и с партнером, и с его семьей.
В интимной жизни для Весов важна эстетика и ухаживания. Не любят грубость и непредсказуемые эксперименты.
Плюсы Весов в быту:
- Хороший вкус;
- Взвешенные решения;
- Неторопливость.
Минусы Весов в быту:
- Нерешительность;
- Уход от конфликтов, но не решение проблем;
- Непрактичность.
Как Весы ведут себя с детьми
Неплохо ладят с детьми, готовы их развивать, поддерживать, приучать к манерам.
Знак Зодиака Весы – совместимость с другими знаками Зодиака:
- Лучшая совместимость с огненными знаками – Овнами, Львами и Стрельцами;
- Нейтральная совместимость с воздушными Водолеями и Близнецами;
- Худшая совместимость с земными Тельцами, Девами и Козерогами, а также представителями водной стихии – Раками, Скорпионами и Рыбами.
Какие болезни грозят Весам:
- Болезни почек;
- Диабет;
- Болезнь эпителия (эпителий – это плотно уложенный слой клеток, который выстилает изнутри каналы и полости тела и образует поверхность тела);
- Почечные болезни;
- Болезни мочеполовой системы.
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