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Знак Зодиака Весы – даты, главные черты, и кто им лучше всего подходит

8 июля 2021, 17:38

Астролог поделилась ключевыми фактами относительно знака Весы.

Раскрыты главные черты Весов
Названы главные черты Весов / flickr.com/wearegoldenmj

Весы – знак Зодиака, покровителем которого является стихия воздух. Весами называют людей, которые родились с 24 сентября по 23 октября.

Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду главные черты Весов, поделилась, с кем у них лучшая, худшая и нейтральная совместимость, указала на особенности поведения этих зодиакальных представителей в разных сферах жизни и раскрыла, какие болезни им грозят.

Эксперт, в частности, отметила, что Весы наделены двумя позитивными чертами – деликатность и коллективизм. По ее словам, у них также есть пара негативных качеств – холодность и зависимость от мнения других.

Какие сильные стороны есть у Весов:

  • Утонченность;
  • Командирство;
  • Взвешенность.

Какие слабые стороны есть у Весов:

  • Склонность к лести;
  • Желание всем угодить;
  • Нерешительность.

Весы терпеть не могут конфликтов.

Лучшие сферы для Весов:

  • Сфера красоты;
  • Сфера искусства;
  • Право. Могут быть юристами.

Плюсы Весов в работе:

  • Взвешенность решений;
  • Чувство прекрасного;
  • Коммуникабельность;
  • Гибкость.

Худшими сферами для Весов являются те, в которых нужно активно или жестко действовать.

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Минусы Весов в работе:

  • Нерешительность;
  • Склонность много говорить, мало делать;
  • Нет своего мнения.

Если Весы проявят целеустремленность и необходимый уровень организации, то в профессии, выбранной по призванию, смогут достичь хороших результатов.

Как Весы ведут себя в дружеской сфере

Как друзья солнечные Весы неплохие, способны выслушать, поддержать. Из минусов – мало активной помощи, лесть, которая не всегда честна.

Как Весы ведут себя в семейной сфере

Неплохие семьянины, способны построить гармоничные отношения и с партнером, и с его семьей.

В интимной жизни для Весов важна эстетика и ухаживания. Не любят грубость и непредсказуемые эксперименты.

Плюсы Весов в быту:

  • Хороший вкус;
  • Взвешенные решения;
  • Неторопливость.

Минусы Весов в быту:

  • Нерешительность;
  • Уход от конфликтов, но не решение проблем;
  • Непрактичность.

Как Весы ведут себя с детьми

Неплохо ладят с детьми, готовы их развивать, поддерживать, приучать к манерам.

Знак Зодиака Весы – совместимость с другими знаками Зодиака:

  • Лучшая совместимость с огненными знаками – Овнами, Львами и Стрельцами;
  • Нейтральная совместимость с воздушными Водолеями и Близнецами;
  • Худшая совместимость с земными Тельцами, Девами и Козерогами, а также представителями водной стихии – Раками, Скорпионами и Рыбами.

Какие болезни грозят Весам:

  • Болезни почек;
  • Диабет;
  • Болезнь эпителия (эпителий – это плотно уложенный слой клеток, который выстилает изнутри каналы и полости тела и образует поверхность тела);
  • Почечные болезни;
  • Болезни мочеполовой системы.

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