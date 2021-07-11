Знак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизни

Астролог поделилась, как Стрельцы ведут себя в разных сферах жизни.
Стрелец – знак Зодиака, покровителем которого считают стихию огонь. Стрельцами называют тех, кто родился в период с 23 ноября по 21 декабря.
Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду главные черты этих зодиакальных представителей, поделилась, как они ведут себя в разных сферах жизни, и какие болезни им грозят.
Эксперта также сообщила, какие знаки являются для Стрельцов лучшими, худшими и нейтральными спутниками жизни.
Стрелец – характеристика знака Зодиака
Позитивные черты Стрельцов:
- Независимость;
- Тяга к расширению кругозора;
- Педагогические способности.
Негативные черты Стрельцов:
- Безбашенность;
- Заносчивость.
Сильные стороны Стрельцов:
- Духовность;
- Мудрость;
- Мастер стратегий.
Слабые стороны Стрельцов:
- Фанатичность;
- Идеализм;
- Эпатажность.
Стрельцы терпеть не могут, когда не находятся в центре внимания.
Где лучше всего работать Стрельцам:
- В школе учителями;
- Там, где есть авторитетность.
Где не стоит работать Стрельцам
Там, где ограничивается свобода действий и мышления. Например, им не стоит быть финансистами.
Плюсы Стрельцов в работе:
- Духовность;
- Мудрость;
- Умение обучать;
- Широта мышления.
Минусы Стрельцов в работе:
- Дает советы, где не просят;
- Склонность к самолюбованию;
- Геройство.
Благодаря целеустремленности и необходимой организации могут добиться хороших результатов в профессии, которую выбрали по призванию.
Как Стрельцы ведут себя в дружеских отношениях
Неплохие друзья, с ними весело, если вы на одной волне и столь же бесшабашны.
Как Стрельцы ведут себя в семейной жизни
Важно найти партнера, который поддерживает, показывает уважение, вовремя тормозит, но не ограничивает при этом.
Плюсы Стрельцов в быту:
- Оптимизм;
- Мудрость;
- Целеустремленность.
Минусы Стрельцов в быту:
- Нет меры;
- Позиция "самый умный";
- Брак не один.
В интимной жизни любят эксперименты, быть на высоте, максимализм. Могут быть разные партнеры. Не любят "попадать впросак", чтобы их критиковали, и предсказуемость.
Как Стрельцы ведут себя с детьми
С ним весело. Могут найти подход, дать важные знания. При этом они мало ответственны.
Стрелец – совместимость с другими знаками Зодиака:
- Лучшая с воздушными Близнецами, Весами и Водолеями;
- Худшая с земными Тельцами, Девами, Козерогами и представителями водной стихии – Раками, Скорпионами и Рыбами;
- Нейтральная с огненными Овнами и Львами.
Какие проблемы со здоровьем грозят Стрельцам:
- Болезнь Паркинсона;
- Дерматиты;
- Люмбаго (острая боль в нижней части спины);
- Травмы тазобедренных суставов;
- Ушибы;
- Переломы костей таза и бедер;
- Заболевания крови;
- Заболевания почек;
- Воспаление седалищного нерва.
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