Знак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизни

Названы ключевые качества Стрельцов / flickr.com/[email protected]

Стрелец – знак Зодиака, покровителем которого считают стихию огонь. Стрельцами называют тех, кто родился в период с 23 ноября по 21 декабря.

Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду главные черты этих зодиакальных представителей, поделилась, как они ведут себя в разных сферах жизни, и какие болезни им грозят.

Эксперта также сообщила, какие знаки являются для Стрельцов лучшими, худшими и нейтральными спутниками жизни.

Стрелец – характеристика знака Зодиака

Позитивные черты Стрельцов:

Независимость;

Тяга к расширению кругозора;

Педагогические способности.

Негативные черты Стрельцов:

Реклама

Безбашенность;

Заносчивость.

Сильные стороны Стрельцов:

Духовность;

Мудрость;

Мастер стратегий.

Слабые стороны Стрельцов:

Фанатичность;

Идеализм;

Эпатажность.

Стрельцы терпеть не могут, когда не находятся в центре внимания.

Где лучше всего работать Стрельцам:

В школе учителями;

Там, где есть авторитетность.

Где не стоит работать Стрельцам

Там, где ограничивается свобода действий и мышления. Например, им не стоит быть финансистами.

Плюсы Стрельцов в работе:

Духовность;

Мудрость;

Умение обучать;

Широта мышления.

Минусы Стрельцов в работе:

Дает советы, где не просят;

Склонность к самолюбованию;

Геройство.

Благодаря целеустремленности и необходимой организации могут добиться хороших результатов в профессии, которую выбрали по призванию.

Как Стрельцы ведут себя в дружеских отношениях

Неплохие друзья, с ними весело, если вы на одной волне и столь же бесшабашны.

Как Стрельцы ведут себя в семейной жизни

Важно найти партнера, который поддерживает, показывает уважение, вовремя тормозит, но не ограничивает при этом.

Плюсы Стрельцов в быту:

Оптимизм;

Мудрость;

Целеустремленность.

Минусы Стрельцов в быту:

Нет меры;

Позиция "самый умный";

Брак не один.

В интимной жизни любят эксперименты, быть на высоте, максимализм. Могут быть разные партнеры. Не любят "попадать впросак", чтобы их критиковали, и предсказуемость.

Как Стрельцы ведут себя с детьми

С ним весело. Могут найти подход, дать важные знания. При этом они мало ответственны.

Стрелец – совместимость с другими знаками Зодиака:

Лучшая с воздушными Близнецами, Весами и Водолеями;

Худшая с земными Тельцами, Девами, Козерогами и представителями водной стихии – Раками, Скорпионами и Рыбами;

Нейтральная с огненными Овнами и Львами.

Какие проблемы со здоровьем грозят Стрельцам:

Болезнь Паркинсона;

Дерматиты;

Люмбаго (острая боль в нижней части спины);

Травмы тазобедренных суставов;

Ушибы;

Переломы костей таза и бедер;

Заболевания крови;

Заболевания почек;

Воспаление седалищного нерва.

Самый точный гороскоп – персональный. Если хотите получить личный гороскоп, закажите его у Юлии Погорельченко, перейдя по ссылке.