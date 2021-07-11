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Знак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизни

11 июля 2021, 16:43

Астролог поделилась, как Стрельцы ведут себя в разных сферах жизни.

Астролог назвала ключевые качества Стрельцов
Названы ключевые качества Стрельцов / flickr.com/[email protected]

Стрелец – знак Зодиака, покровителем которого считают стихию огонь. Стрельцами называют тех, кто родился в период с 23 ноября по 21 декабря.

Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду главные черты этих зодиакальных представителей, поделилась, как они ведут себя в разных сферах жизни, и какие болезни им грозят.

Эксперта также сообщила, какие знаки являются для Стрельцов лучшими, худшими и нейтральными спутниками жизни.

Стрелец – характеристика знака Зодиака

Позитивные черты Стрельцов:

  • Независимость;
  • Тяга к расширению кругозора;
  • Педагогические способности.

Негативные черты Стрельцов:

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  • Безбашенность;
  • Заносчивость.

Сильные стороны Стрельцов:

  • Духовность;
  • Мудрость;
  • Мастер стратегий.

Слабые стороны Стрельцов:

  • Фанатичность;
  • Идеализм;
  • Эпатажность.

Стрельцы терпеть не могут, когда не находятся в центре внимания.

Где лучше всего работать Стрельцам:

  • В школе учителями;
  • Там, где есть авторитетность.

Где не стоит работать Стрельцам

Там, где ограничивается свобода действий и мышления. Например, им не стоит быть финансистами.

Плюсы Стрельцов в работе:

  • Духовность;
  • Мудрость;
  • Умение обучать;
  • Широта мышления.

Минусы Стрельцов в работе:

  • Дает советы, где не просят;
  • Склонность к самолюбованию;
  • Геройство.

Благодаря целеустремленности и необходимой организации могут добиться хороших результатов в профессии, которую выбрали по призванию.

Как Стрельцы ведут себя в дружеских отношениях

Неплохие друзья, с ними весело, если вы на одной волне и столь же бесшабашны.

Как Стрельцы ведут себя в семейной жизни

Важно найти партнера, который поддерживает, показывает уважение, вовремя тормозит, но не ограничивает при этом.

Плюсы Стрельцов в быту:

  • Оптимизм;
  • Мудрость;
  • Целеустремленность.

Минусы Стрельцов в быту:

  • Нет меры;
  • Позиция "самый умный";
  • Брак не один.

В интимной жизни любят эксперименты, быть на высоте, максимализм. Могут быть разные партнеры. Не любят "попадать впросак", чтобы их критиковали, и предсказуемость.

Как Стрельцы ведут себя с детьми

С ним весело. Могут найти подход, дать важные знания. При этом они мало ответственны.

Стрелец – совместимость с другими знаками Зодиака:

  • Лучшая с воздушными Близнецами, Весами и Водолеями;
  • Худшая с земными Тельцами, Девами, Козерогами и представителями водной стихии – Раками, Скорпионами и Рыбами;
  • Нейтральная с огненными Овнами и Львами.

Какие проблемы со здоровьем грозят Стрельцам:

  • Болезнь Паркинсона;
  • Дерматиты;
  • Люмбаго (острая боль в нижней части спины);
  • Травмы тазобедренных суставов;
  • Ушибы;
  • Переломы костей таза и бедер;
  • Заболевания крови;
  • Заболевания почек;
  • Воспаление седалищного нерва.

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знак Зодиака Стрелец Юлия Погорельченко
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