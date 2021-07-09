Знак Зодиака Скорпион – даты рождения, какие болезни грозят, и с кем создаст лучшую пару

Астролог назвала ключевые черты Скорпионов и описала, как они ведут себя в разных сферах жизни.
Скорпион – знак Зодиака, покровителем которого считается стихия воздух. Скорпионами называют людей, которые родились с 24 октября по 22 ноября.
Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, какие главные качества этих зодиакальных представителей, как они ведут себя в разных сферах жизни, и какие болезни им грозят.
Эксперт также назвала знаки, с которыми у Скорпионов лучшая, худшая и нейтральная совместимость.
Скорпион – характеристика знака
Позитивные черты Скорпионов:
- Максимализм;
- Концентрация.
Негативные черты Скорпионов:
- Категоричность;
- Импульсивность.
Сильные стороны Скорпионов:
- Способность быть в напряжении;
- Умение проверять на прочность;
- Высокие требования к себе и окружающим.
Слабые стороны Скорпионов:
- Мстительность;
- Вредность;
- Подозрительность.
Скорпионы терпеть не могут розовых пони.
Чем лучше всего заниматься Скорпионам:
- Быть пожарными;
- Быть медиками;
- Быть бухгалтерами (обращение с крупными суммами);
- Работать в полиции.
Кем лучше не работать Скорпионам:
- Библиотекарями;
- Кассирами;
- Учителями.
Плюсы Скорпионов в работе:
- Сильная интуиция;
- Выносливость;
- Задатки психолога;
- Умение управлять людьми.
Минусы Скорпионов в работе:
- Агрессия;
- Зацикленность;
- Склонность манипулировать.
Если Скорпион выбрал профессию по призванию, то сможет достичь в ней хороших результатов.
Как Скорпионы ведут себя в дружеских отношениях
Скорпионы люди непростые, принципиальные, если вам удалось найти стороны соприкосновения, то вполне может выйти неплохая дружба, только честная.
Как Скорпионы ведут себя в семейной жизни
Учитывая специфику характера, важно подобрать комфортного партнера, честного и готового лавировать вместе.
Плюсы Скорпионов в быту:
- Умение спасать;
- Выносливость.
Минусы Скорпионов в быту:
- Ревность;
- Подозрительность;
- Склонность искать или создавать трэш;
- Взрывной характер.
В интимной жизни любят эксперименты, страсть, ролевые игры. Не любят однообразие.
Как Скорпионы ведут себя с детьми
Учитывая неплохие задатки психолога, они могут находить подход к детям, ладят с ними, строят границы.
Скорпион – совместимость с другими знаками Зодиака:
- Лучшая совместимость с земными Тельцами, Девами и Козерогами;
- Нейтральная с представителями водной стихии – Рыбами и Раками;
- Худшая с воздушными Близнецами, Весами, Водолеями и огненными Овнами, Львами и Стрельцами.
Какие болезни грозят Скорпионам:
- Воспаление мочевого пузыря;
- Геморрой;
- Простатит;
- Аднексит (инфекционное воспаление придатков матки);
- Носовые кровотечения;
- Болезни горла;
- Болезни сердца;
- Болезни спины;
- Болезни ног;
- Болезни кровеносной системы;
- Внематочная беременность.
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