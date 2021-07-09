Знак Зодиака Скорпион – даты рождения, какие болезни грозят, и с кем создаст лучшую пару

Стало известно, каких болезней стоит опасаться Скорпионам / flickr.com/amykopperude

Скорпион – знак Зодиака, покровителем которого считается стихия воздух. Скорпионами называют людей, которые родились с 24 октября по 22 ноября.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, какие главные качества этих зодиакальных представителей, как они ведут себя в разных сферах жизни, и какие болезни им грозят.

Эксперт также назвала знаки, с которыми у Скорпионов лучшая, худшая и нейтральная совместимость.

Скорпион – характеристика знака

Позитивные черты Скорпионов:

Максимализм;

Концентрация.

Негативные черты Скорпионов:

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Категоричность;

Импульсивность.

Сильные стороны Скорпионов:

Способность быть в напряжении;

Умение проверять на прочность;

Высокие требования к себе и окружающим.

Слабые стороны Скорпионов:

Мстительность;

Вредность;

Подозрительность.

Скорпионы терпеть не могут розовых пони.

Чем лучше всего заниматься Скорпионам:

Быть пожарными;

Быть медиками;

Быть бухгалтерами (обращение с крупными суммами);

Работать в полиции.

Кем лучше не работать Скорпионам:

Библиотекарями;

Кассирами;

Учителями.

Плюсы Скорпионов в работе:

Сильная интуиция;

Выносливость;

Задатки психолога;

Умение управлять людьми.

Минусы Скорпионов в работе:

Агрессия;

Зацикленность;

Склонность манипулировать.

Если Скорпион выбрал профессию по призванию, то сможет достичь в ней хороших результатов.

Как Скорпионы ведут себя в дружеских отношениях

Скорпионы люди непростые, принципиальные, если вам удалось найти стороны соприкосновения, то вполне может выйти неплохая дружба, только честная.

Как Скорпионы ведут себя в семейной жизни

Учитывая специфику характера, важно подобрать комфортного партнера, честного и готового лавировать вместе.

Плюсы Скорпионов в быту:

Умение спасать;

Выносливость.

Минусы Скорпионов в быту:

Ревность;

Подозрительность;

Склонность искать или создавать трэш;

Взрывной характер.

В интимной жизни любят эксперименты, страсть, ролевые игры. Не любят однообразие.

Как Скорпионы ведут себя с детьми

Учитывая неплохие задатки психолога, они могут находить подход к детям, ладят с ними, строят границы.

Скорпион – совместимость с другими знаками Зодиака:

Лучшая совместимость с земными Тельцами, Девами и Козерогами;

Нейтральная с представителями водной стихии – Рыбами и Раками;

Худшая с воздушными Близнецами, Весами, Водолеями и огненными Овнами, Львами и Стрельцами.

Какие болезни грозят Скорпионам:

Воспаление мочевого пузыря;

Геморрой;

Простатит;

Аднексит (инфекционное воспаление придатков матки);

Носовые кровотечения;

Болезни горла;

Болезни сердца;

Болезни спины;

Болезни ног;

Болезни кровеносной системы;

Внематочная беременность.

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