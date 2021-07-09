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Знак Зодиака Скорпион – даты рождения, какие болезни грозят, и с кем создаст лучшую пару

9 июля 2021, 17:28

Астролог назвала ключевые черты Скорпионов и описала, как они ведут себя в разных сферах жизни.

Эксперт сообщила, каких болезней стоит опасаться Скорпионам
Стало известно, каких болезней стоит опасаться Скорпионам / flickr.com/amykopperude

Скорпион – знак Зодиака, покровителем которого считается стихия воздух. Скорпионами называют людей, которые родились с 24 октября по 22 ноября.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, какие главные качества этих зодиакальных представителей, как они ведут себя в разных сферах жизни, и какие болезни им грозят.

Эксперт также назвала знаки, с которыми у Скорпионов лучшая, худшая и нейтральная совместимость.

Скорпион – характеристика знака

Позитивные черты Скорпионов:

  • Максимализм;
  • Концентрация.

Негативные черты Скорпионов:

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  • Категоричность;
  • Импульсивность.

Сильные стороны Скорпионов:

  • Способность быть в напряжении;
  • Умение проверять на прочность;
  • Высокие требования к себе и окружающим.

Слабые стороны Скорпионов:

  • Мстительность;
  • Вредность;
  • Подозрительность.

Скорпионы терпеть не могут розовых пони.

Чем лучше всего заниматься Скорпионам:

  • Быть пожарными;
  • Быть медиками;
  • Быть бухгалтерами (обращение с крупными суммами);
  • Работать в полиции.

Кем лучше не работать Скорпионам:

  • Библиотекарями;
  • Кассирами;
  • Учителями.

Плюсы Скорпионов в работе:

  • Сильная интуиция;
  • Выносливость;
  • Задатки психолога;
  • Умение управлять людьми.

Минусы Скорпионов в работе:

  • Агрессия;
  • Зацикленность;
  • Склонность манипулировать.

Если Скорпион выбрал профессию по призванию, то сможет достичь в ней хороших результатов.

Как Скорпионы ведут себя в дружеских отношениях

Скорпионы люди непростые, принципиальные, если вам удалось найти стороны соприкосновения, то вполне может выйти неплохая дружба, только честная.

Как Скорпионы ведут себя в семейной жизни

Учитывая специфику характера, важно подобрать комфортного партнера, честного и готового лавировать вместе.

Плюсы Скорпионов в быту:

  • Умение спасать;
  • Выносливость.

Минусы Скорпионов в быту:

  • Ревность;
  • Подозрительность;
  • Склонность искать или создавать трэш;
  • Взрывной характер.

В интимной жизни любят эксперименты, страсть, ролевые игры. Не любят однообразие.

Как Скорпионы ведут себя с детьми

Учитывая неплохие задатки психолога, они могут находить подход к детям, ладят с ними, строят границы.

Скорпион – совместимость с другими знаками Зодиака:

  • Лучшая совместимость с земными Тельцами, Девами и Козерогами;
  • Нейтральная с представителями водной стихии – Рыбами и Раками;
  • Худшая с воздушными Близнецами, Весами, Водолеями и огненными Овнами, Львами и Стрельцами.

Какие болезни грозят Скорпионам:

  • Воспаление мочевого пузыря;
  • Геморрой;
  • Простатит;
  • Аднексит (инфекционное воспаление придатков матки);
  • Носовые кровотечения;
  • Болезни горла;
  • Болезни сердца;
  • Болезни спины;
  • Болезни ног;
  • Болезни кровеносной системы;
  • Внематочная беременность.

У Юлии Погорельченко можно заказать личный гороскоп, перейдя по ссылке.

знак Зодиака Скорпион Юлия Погорельченко
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