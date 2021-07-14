Знак Зодиака Козерог – даты, какие болезни грозят, и кто будет лучшим спутником жизни

Астролог раскрыла, как Козероги ведут себя в различных жизненных сферах.
Козерог – знак Зодиака, покровителем которого считают стихию земля. Козерогами, называют тех, кто родился с 22 декабря по 20 января.
Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, как Козероги ведут себя в разных сферах жизни, и раскрыла, какие болезни грозят этим зодиакальным представителям.
Эксперт также сообщила, какие знаки будут для Козерогов лучшими, худшими и нейтральными спутниками жизни.
Козерог – характеристика знака Зодиака
Позитивные черты Козерогов:
- Терпеливость;
- Прагматичность;
- Самодисциплина;
- Трудолюбие.
Негативные черты Козерогов:
- Сухость;
- Жесткость;
- Медлительность.
Сильные стороны Козерогов:
- Упорство;
- Дисциплинированность;
- Умение доводить начатое до конца.
Слабые стороны Козерогов:
- Ограниченность;
- Принципиальность;
- Консерватизм.
Терпеть не могут неожиданностей, а также когда что-то идет не по плану.
Где лучше всего работать Козерогам
Стоит заниматься деятельностью, в которой можно построить карьеру, быть профессионалом и руководителем.
Где не стоит работать Козерогам:
- В творческих сферах;
- В сферах, в которых необходимо заниматься новаторской деятельностью.
Плюсы Козерогов в работе:
- Способность к целеполаганию;
- Упорство;
- Трудолюбие;
- Умение планировать.
Минусы Козерогов в работе:
- Ограниченность;
- Одиночка;
- Подавление.
Если Козероги будут целеустремленными и организованными, то смогут достичь хороших результатов в сфере, которую выбрали по призванию.
Как Козероги ведут себя в дружеских отношениях
Могут стать хорошими друзьями, если вы соблюдаете правила дружбы.
Как Козероги ведут себя в семейных отношениях
Больше сосредоточены на карьере, жесткие и мало эмоциональные.
В интимной жизни любят систематичность, предсказуемость и являются эгоистами. Не любят неопределенность, эксперименты и лишние эмоции.
Плюсы Козерогов в быту:
- Дисциплинированность;
- Упорность;
- Терпеливость.
Минусы Козерогов в быту:
- Мрачность;
- Аскетичность;
- Холодность.
Как Козероги ведут себя с детьми
Отношения, как правило, напряженные, поскольку родитель хочет командовать и ограничивать.
Знак Зодиака Козерог – совместимость:
- Лучшая с водными знаками – это Рыбы, Скорпион, Рак;
- Нейтральная с земными Тельцами и Девами;
- Худшая с огненными Овнами, Львами и Стрельцами, а также с воздушными Близнецами, Весами и Водолеями.
Какие болезни грозят Козерогам:
- Ревматизм;
- Подагра;
- Закупорка сосудов;
- Сколиоз;
- Склероз;
- Экзема;
- Варикоз;
- Проблемы с позвоночником;
- Параличи;
- Проблемы с зубами;
- Воспаление суставов.
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