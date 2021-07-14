Знак Зодиака Козерог – даты, какие болезни грозят, и кто будет лучшим спутником жизни

Юлия Погорельченко сказала, кто лучше всего подходит Козерогам / Анастасия Олейникова для Главреда

Козерог – знак Зодиака, покровителем которого считают стихию земля. Козерогами, называют тех, кто родился с 22 декабря по 20 января.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, как Козероги ведут себя в разных сферах жизни, и раскрыла, какие болезни грозят этим зодиакальным представителям.

Эксперт также сообщила, какие знаки будут для Козерогов лучшими, худшими и нейтральными спутниками жизни.

Козерог – характеристика знака Зодиака

Позитивные черты Козерогов:

Терпеливость;

Прагматичность;

Самодисциплина;

Трудолюбие.

Негативные черты Козерогов:

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Сухость;

Жесткость;

Медлительность.

Сильные стороны Козерогов:

Упорство;

Дисциплинированность;

Умение доводить начатое до конца.

Слабые стороны Козерогов:

Ограниченность;

Принципиальность;

Консерватизм.

Терпеть не могут неожиданностей, а также когда что-то идет не по плану.

Где лучше всего работать Козерогам

Стоит заниматься деятельностью, в которой можно построить карьеру, быть профессионалом и руководителем.

Где не стоит работать Козерогам:

В творческих сферах;

В сферах, в которых необходимо заниматься новаторской деятельностью.

Плюсы Козерогов в работе:

Способность к целеполаганию;

Упорство;

Трудолюбие;

Умение планировать.

Минусы Козерогов в работе:

Ограниченность;

Одиночка;

Подавление.

Если Козероги будут целеустремленными и организованными, то смогут достичь хороших результатов в сфере, которую выбрали по призванию.

Как Козероги ведут себя в дружеских отношениях

Могут стать хорошими друзьями, если вы соблюдаете правила дружбы.

Как Козероги ведут себя в семейных отношениях

Больше сосредоточены на карьере, жесткие и мало эмоциональные.

В интимной жизни любят систематичность, предсказуемость и являются эгоистами. Не любят неопределенность, эксперименты и лишние эмоции.

Плюсы Козерогов в быту:

Дисциплинированность;

Упорность;

Терпеливость.

Минусы Козерогов в быту:

Мрачность;

Аскетичность;

Холодность.

Как Козероги ведут себя с детьми

Отношения, как правило, напряженные, поскольку родитель хочет командовать и ограничивать.

Знак Зодиака Козерог – совместимость:

Лучшая с водными знаками – это Рыбы, Скорпион, Рак;

Нейтральная с земными Тельцами и Девами;

Худшая с огненными Овнами, Львами и Стрельцами, а также с воздушными Близнецами, Весами и Водолеями.

Какие болезни грозят Козерогам:

Ревматизм;

Подагра;

Закупорка сосудов;

Сколиоз;

Склероз;

Экзема;

Варикоз;

Проблемы с позвоночником;

Параличи;

Проблемы с зубами;

Воспаление суставов.

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