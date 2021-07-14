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Знак Зодиака Козерог – даты, какие болезни грозят, и кто будет лучшим спутником жизни

14 июля 2021, 12:01

Астролог раскрыла, как Козероги ведут себя в различных жизненных сферах.

Астролог сказала, кто лучше всего подходит Козерогам
Юлия Погорельченко сказала, кто лучше всего подходит Козерогам / Анастасия Олейникова для Главреда

Козерог – знак Зодиака, покровителем которого считают стихию земля. Козерогами, называют тех, кто родился с 22 декабря по 20 января.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, как Козероги ведут себя в разных сферах жизни, и раскрыла, какие болезни грозят этим зодиакальным представителям.

Эксперт также сообщила, какие знаки будут для Козерогов лучшими, худшими и нейтральными спутниками жизни.

Козерог – характеристика знака Зодиака

Позитивные черты Козерогов:

  • Терпеливость;
  • Прагматичность;
  • Самодисциплина;
  • Трудолюбие.

Негативные черты Козерогов:

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  • Сухость;
  • Жесткость;
  • Медлительность.

Сильные стороны Козерогов:

  • Упорство;
  • Дисциплинированность;
  • Умение доводить начатое до конца.

Слабые стороны Козерогов:

  • Ограниченность;
  • Принципиальность;
  • Консерватизм.

Терпеть не могут неожиданностей, а также когда что-то идет не по плану.

Где лучше всего работать Козерогам

Стоит заниматься деятельностью, в которой можно построить карьеру, быть профессионалом и руководителем.

Где не стоит работать Козерогам:

  • В творческих сферах;
  • В сферах, в которых необходимо заниматься новаторской деятельностью.

Плюсы Козерогов в работе:

  • Способность к целеполаганию;
  • Упорство;
  • Трудолюбие;
  • Умение планировать.

Минусы Козерогов в работе:

  • Ограниченность;
  • Одиночка;
  • Подавление.

Если Козероги будут целеустремленными и организованными, то смогут достичь хороших результатов в сфере, которую выбрали по призванию.

Как Козероги ведут себя в дружеских отношениях

Могут стать хорошими друзьями, если вы соблюдаете правила дружбы.

Как Козероги ведут себя в семейных отношениях

Больше сосредоточены на карьере, жесткие и мало эмоциональные.

В интимной жизни любят систематичность, предсказуемость и являются эгоистами. Не любят неопределенность, эксперименты и лишние эмоции.

Плюсы Козерогов в быту:

  • Дисциплинированность;
  • Упорность;
  • Терпеливость.

Минусы Козерогов в быту:

  • Мрачность;
  • Аскетичность;
  • Холодность.

Как Козероги ведут себя с детьми

Отношения, как правило, напряженные, поскольку родитель хочет командовать и ограничивать.

Знак Зодиака Козерог – совместимость:

  • Лучшая с водными знаками – это Рыбы, Скорпион, Рак;
  • Нейтральная с земными Тельцами и Девами;
  • Худшая с огненными Овнами, Львами и Стрельцами, а также с воздушными Близнецами, Весами и Водолеями.

Какие болезни грозят Козерогам:

  • Ревматизм;
  • Подагра;
  • Закупорка сосудов;
  • Сколиоз;
  • Склероз;
  • Экзема;
  • Варикоз;
  • Проблемы с позвоночником;
  • Параличи;
  • Проблемы с зубами;
  • Воспаление суставов.

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знак Зодиака Козерог Юлия Погорельченко
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