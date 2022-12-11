Морщины будут исчезать на глазах: как приготовить простую маску для лица из сливочного масла

Маска из сливочного масла и петрушки может разгладить морщины, сделать менее заметными пигментные пятна и темные круги под глазами.

Маска для лица от морщин / Коллаж фото pixabay, ua.depositphotos.com

Многие девушки стараются следить за собой, заботиться о своих волосах и коже. Лосьоны, пенки для умывания, ночные/дневные кремы, тоники, гели, патчи – это даже не все, что используют красавицы для поддержания своей кожи в хорошем состоянии.

Конечно, далеко не каждая женщина может позволить себе приобрести весь этот ассортимент, ведь действенная и качественная уходовая косметика стоит достаточно дорого. Но, оказывается, ухаживать за лицом можно и без дорогостоящих средств. Иногда отличным вариантом может стать то, что лежит в вашем холодильнике.

Многие женщины самостоятельно изготавливают маски из обычных продуктов. Они уверяют, что эффект появляется очень быстро.

Красотки узнали, что скрыть несколько лет в виде морщин можно. В этом им помогает всем известное сливочное масло. Женщины заметили, что эта маска для лица может не только разгладить морщины, но и сделать менее заметными пигментные пятна и темные круги под глазами.

Как сделать маску для лица из сливочного масла

Рецепт этой маски невероятно простой и достаточно дешевый. Вам необходимо взять всего 1 столовую ложку сливочного масла. Предварительно оно должно быть размягчено.

Также вам понадобится 1 столовая ложка мелко порезанной петрушки. Все необходимо хорошенько перемешать.

Как пользоваться этой маской для лица

Готовую маску можно нанести на ватный диск и положить его на глаза. Другой вариант – нанести средство толстым слоем на веки.

В обоз случаях смесь нужно оставить на 15 минут, после чего смыть теплой водой.

Важно: во время смывания маски не нужно использовать горячую воду, потому что она забирает из кожи лишнюю влагу. На плохо увлажненной коже быстрее появляются морщины.

Следует отметить, что некоторые красавицы делают такую процедуру регулярно - через день. Тогда они отмечают стабильный эффект.

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