"Злой монстр способен на все": эксперт США заявил, что Путин только начинает действовать в Украине

Путин и Гитлер / neveragain.media

Месяц назад Россия начала войну и Украина подверглась шквальному обстрелу из танков и ракет, поскольку российские войска продолжают наступление на крупные города. Но наша страна отважно и отважно дала отпор, а российские силы были отброшены в нескольких районах, поскольку противоборствующие войска доблестно сражаются за возвращение ключевых участков территории.

Эксперт по внешней политике и бывший помощник Маргарет Тэтчер Найл Гардинер обрисовал в общих чертах пугающие шаги, которые Путин мог бы подготовить в отношении Украины, - вплоть до создания в стране концлагерей, пишет Express.

"Путин последует за вторжением оккупацией и, вполне вероятно, этническими чистками в Украине, а также массовыми убийствами. Мы должны быть готовы к возможности создания Путиным концентрационных лагерей и причинения ужасных, ужасных страданий украинскому народу. Он способен на геноцид - ему совершенно нет дела до человеческой жизни. С Путиным мы смотрим на дикость и варварство эпического масштаба, поэтому мы не можем недооценивать то, что происходит и что может произойти", - считает эксперт.

По его словам, цель российского диктатора - оккупировать всю Украину и полностью подчинить ее контролю России.

"Ему все равно, сколько людей погибнет, даже если это будут сотни тысяч. То, что мы видели в Сребренице на Балканах несколько десятилетий назад, это то, на что способен Путин в гораздо большем масштабе. Нет конца злу, на которое способен этот монстр. Путин и его режим не собираются отступать - они идут на убийство. Это приведет к внешнеполитическому тупику", - добавил советник Тетчер.

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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