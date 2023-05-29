Злоупотреблять не стоит: что надо знать о сухом шампуне

Мы разобрались в различиях между сухим шампунем и обычным, а также узнали, как использовать его правильно.

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Чем отличается сухой шампунь от обычного / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Сухой шампунь является популярным продуктом для ухода за волосами, который может быть особенно полезен в ситуациях, когда нет возможности или времени на обычное мытье головы.

Он представляет собой спрей или порошок, который позволяет освежить волосы, поглощает излишки жирности и придает им объем.

Чем отличается сухой шампунь от обычного?

Основное отличие между сухим шампунем и обычным заключается в способе очищения волос. Обычный шампунь содержит моющие компоненты, которые требуют воды для активации и смывания. Сухой шампунь, напротив, содержит вещества, которые поглощают жир и удаляют его из волос без необходимости использования воды.

Как правильно пользоваться сухим шампунем?

Следуйте этим простым шагам:

Распылите или нанесите сухой шампунь на корни волос.

Подождите несколько минут, чтобы продукт впитал излишки жирности.

Хорошо прочешите волосы, чтобы равномерно распределить сухой шампунь.

Если необходимо, вытрите остатки продукта с волос с помощью полотенца или расчески.

Нужно ли мыть голову после сухого шампуня?

Обычно сухой шампунь не требует смывания водой и мытья волос после применения. Он разработан таким образом, чтобы впитать излишки жирности и придать объем волосам. Однако, если вы чувствуете остатки продукта на волосах или коже головы, вы можете использовать мягкий шампунь и воду для их смыва.

Почему нельзя часто пользоваться сухим шампунем?

Хотя это средство и является удобным, но его частое использование может привести к накоплению продукта и остатков на волосах и коже головы. Это может забивать поры и приводить к раздражению или пересушиванию кожи головы. Рекомендуется использовать сухой шампунь как временное решение.

Смотрите видео о том, что надо знать о сухих шампунях - советы врача-трихолога:

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