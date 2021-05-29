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Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2

29 мая 2021, 23:40

Украинская певица и новая Холостячка Злата Огневич раскрыла планы на романтическое шоу.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Главная героиня шоу Холостячка 2021 Злата Огневич призналась, почему на самом деле она пошла на романтический проект, и верит ли она в поиск любви на нем.

В комментарии Кате Осадчей на шоу Светская жизнь певица рассказала, что сделает со своими будущими мужчинами.

"Вся моя жизнь проходит под прицелом камер, и поиск мужчины тоже будет проходить под прицелом камер. За графиком я просто не успеваю ходить на свидания, и не успеваю ни с кем познакомиться. Я верю, что вселенная дает мне шанс", - рассказала она.

По словам певицы, она смотрела, как Никита Добрынин и Михаил нашли свою любовь на Холостяке, а Ксения Мишина успешно живет с Александром Эллертом - это мотивировало ее на то, чтобы и самой попробовать так найти близкого человека.Читайте такжеСтало известно, Михаил Заливако и Анна Богдан вместе после Холостяка, или нет

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

"Если бы не было этих доказательтсв, я бы не пошла на проект, Люди тут находят любовь, - сказала она, - За кулисами я советовалась с Ксенией Мишиной, и она посоветовала мне расслабиться"

Также Злата добавила, что почти уверена, что ей понравится сразу несколько мужчин на шоу Холостячка, поэтому она уже выбрала пикантный способ для проверки - кто для нее лучший.

Певица расскащала, что она будет целоваться с мужчинами, чтобы понять, какой лучше.

Напомним, что в финале шоу Холостяк на СТБ объявили о том, что звездой нового сезона Холостячки стала Злата Огневич.

Холостячка 2021 Злата Огневич рассказала про свои предыдущие токсичные отношения.

Новый выпуск шоу Светская жизнь вышел вечером 29 мая. Смотреть онлайн новый выпуск, и все предыдущие можно на сайте 1plus1video.

Екатерина Осадчая Светская жизнь Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021 онлайн
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