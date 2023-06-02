'Зізнаватися' или 'освідчуватись' в любви: объяснил известный учитель Авраменко

Известный языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о чувствах на украинском.

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Авраменко рассказал, как правильно "признаваться" в любви / коллаж: Главред, скриншот: Сніданок з 1+1

Языковед Александр Авраменко продолжает проводить онлайн-уроки и делиться советами, которые помогают искоренить самые частые ошибки в общении.

В эфире "Сніданку з 1+1" на этот раз он рассказал о языке любви. Как правильно говорить: "зізнаватися чи освідчуватись у коханні"?

"Зізнаватись" или "освідчуватись" в любви / скриншот: Сніданок з 1+1

По словам языковеда, в любви не "зізнаються" и не "признаються". Признаются на допросе или в суде.

Уроки от Авраменко / скриншот: Сніданок з 1+1

"В любви "освідчуються". Запомните это слово, его пишем с буквой "д" - "освідчуватись", - подчеркнул Авраменко.

Языковед напомнил, что близкозвучное слово "освічений", имеющее два значения: освещенный и тот, кто имеет образование - пишется без буквы"д".

Смотрите видео о том, как правильно говорить о любви на украинском:

Советы от Авраменко

Известный учитель Украины Авраменко рассказал, как правильно: "тірамису" или "тирамісу". Он рассказал, как правильно писать слова иноязычного происхождения и напомнил о "правиле девятки", которое поможет правильно определить написание иноязычных слов.

Авраменко рассказал, как правильно ругаться на украинском. В украинском языке есть интересные слова, которыми можно заменить нецензурную русскую лексику. Он убеждает, что такое слово "блин" можно заменить и в украинском языке есть замечательные аналоги.

Авраменко объяснил распространенную ошибку, почему неправильно говорить "приношу вибачення". Языковед отметил, что это выражение сейчас очень распространено, однако многие даже не догадываются, почему так говорить нельзя.

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