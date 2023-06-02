УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Зізнаватися" или "освідчуватись" в любви: объяснил известный учитель Авраменко

Юлия Куришко
2 июня 2023, 04:30
5
Известный языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о чувствах на украинском.
'Зізнаватися' или 'освідчуватись' в любви: объяснил известный учитель Авраменко
Авраменко рассказал, как правильно "признаваться" в любви / коллаж: Главред, скриншот: Сніданок з 1+1

Языковед Александр Авраменко продолжает проводить онлайн-уроки и делиться советами, которые помогают искоренить самые частые ошибки в общении.

В эфире "Сніданку з 1+1" на этот раз он рассказал о языке любви. Как правильно говорить: "зізнаватися чи освідчуватись у коханні"?

'Зізнаватися' или 'освідчуватись' в любви: объяснил известный учитель Авраменко
"Зізнаватись" или "освідчуватись" в любви / скриншот: Сніданок з 1+1

По словам языковеда, в любви не "зізнаються" и не "признаються". Признаются на допросе или в суде.

'Зізнаватися' или 'освідчуватись' в любви: объяснил известный учитель Авраменко
Уроки от Авраменко / скриншот: Сніданок з 1+1

"В любви "освідчуються". Запомните это слово, его пишем с буквой "д" - "освідчуватись", - подчеркнул Авраменко.

Языковед напомнил, что близкозвучное слово "освічений", имеющее два значения: освещенный и тот, кто имеет образование - пишется без буквы"д".

Смотрите видео о том, как правильно говорить о любви на украинском:

Советы от Авраменко

Известный учитель Украины Авраменко рассказал, как правильно: "тірамису" или "тирамісу". Он рассказал, как правильно писать слова иноязычного происхождения и напомнил о "правиле девятки", которое поможет правильно определить написание иноязычных слов.

Авраменко рассказал, как правильно ругаться на украинском. В украинском языке есть интересные слова, которыми можно заменить нецензурную русскую лексику. Он убеждает, что такое слово "блин" можно заменить и в украинском языке есть замечательные аналоги.

Авраменко объяснил распространенную ошибку, почему неправильно говорить "приношу вибачення". Языковед отметил, что это выражение сейчас очень распространено, однако многие даже не догадываются, почему так говорить нельзя.

Больше интересных новостей:

украинский язык лайфхак Александр Авраменко
Реклама

Главное за день

"Будет не только Белгород": Данилов рассказал о планах российских добровольцев

"Будет не только Белгород": Данилов рассказал о планах российских добровольцев

23:21 Украина
Первые аресты, пил ли охранник: новые подробности по делу о закрытом укрытии в Киеве

Первые аресты, пил ли охранник: новые подробности по делу о закрытом укрытии в Киеве

21:50 Украина
Может запустить 24 ракеты: Россия готовит новую атаку с Черного моря

Может запустить 24 ракеты: Россия готовит новую атаку с Черного моря

20:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:30

"Зізнаватися" или "освідчуватись" в любви: объяснил известный учитель Авраменко

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 2 июняВидео

03:40

Зачем добавлять картошку в фарш для котлет: гениальная хитрость опытных хозяекВидео

03:00

Что будет если заряжать телефон 3 раза в день: советы по сбережению аккумулятора

02:30

Сумская обратилась к "московской" дочери с нежными словами в День защиты детейВидео

Защита от ударов РФ: в Украину перебросят новые системы Patriot — премьер ПольшиЗащита от ударов РФ: в Украину перебросят новые системы Patriot — премьер Польши
02:00

Зачем поливать чеснок солёной водой: богатый урожай удивит опытных огородников

01:34

Сохранит ли Пригожин влияние после потери боеспособности ЧВК Вагнера: прогноз экспертаВидео

00:16

"Пока армия не уничтожит тех, кто вас кошмарит": Cимоньян и Собчак объявили о помощи россиянам Шебекино

00:10

"Подавятся кровью своих детей": блогерша взбесилась из-за работы PatriotВидео

Реклама
01 июня, четверг
23:56

"Делай, что хочешь": Седокова с мужем публично выясняют отношения

23:35

"Одинаковые песни для обиженных разведенок": в России опустили предательницу Анну Asti

23:33

Будет ужасно везти во всем: 4 знака зодиака, которые в июне разбогатеютВидео

23:21

"Будет не только Белгород": Данилов рассказал о планах российских добровольцев

22:56

Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делатьВидео

22:43

Джо Байден упал прямо на сцене: его поднимали всеВидео

22:36

"Его украинские корни": народный депутат родила ребенка от Саакашвили

22:29

Одаривает беженцев в РФ, когда в Украине гибнут дети: новый позор Ани ЛоракВидео

21:50

Первые аресты, пил ли охранник: новые подробности по делу о закрытом укрытии в КиевеВидео

21:30

Развал РФ и угроза новой войны с Украиной: эксперт дал тревожный прогнозВидео

21:21

"Обращаюсь к руководителю СБУ": Панин просит помилования за фразу "Крым - наш"

Реклама
20:57

Может запустить 24 ракеты: Россия готовит новую атаку с Черного моряВидео

20:49

Угрожают "поставить к стенке": кадыровцы устроили визгливые разборки с Пригожиным

20:27

"Может быть нокаут": Зеленский прокомментировал трагедию возле укрытия в КиевеВидео

20:15

Гороскоп на июнь для всех от Влада Росса: полный провал у Козерога и сказочный период у ЛьваЭксклюзив

20:09

Обман зрения: лишь единицы смогут найти все отличия на картинках

19:57

Налетят шквалы и ливни: синоптики рассказали, какие регионы Украины поплывутВидео

19:40

Украину накроет сильная магнитная буря: опасная дата уже близкоВидео

19:37

10 вещей, которые категорически нельзя стирать в машинке: стоит знать каждому

19:20

Россияне, просто сравните четверг 24 февраля 2022 и 1 июня 2023мнение

19:06

В Германии дали ответ о передаче ракет Taurus УкраинеВидео

18:54

Мощный взрыв и клубы дыма: в центре Белгорода взорвался беспилотникВидео

18:38

"Напугаете людей": в Запорожье военного не пустили выпить кофе из-за формы

17:46

Закрыла соцсети и молчит о войне: куда пропала "Мисс Украины" и подруга Буйнова Инна ЦимбалюкВидео

17:42

"Последнее лето Путина": в ОП жестко ответили на ракетный удар РФ по Киеву

17:39

В Украине приняли серьезное решение по укрытиям после трагедии в КиевеВидео

17:33

В проекте "Год. За кадром" покажут секреты и особенности работы Офиса президента Украины

17:19

Как правильно ухаживать за помидорами, чтобы был богатый урожай

17:12

Это работает: 3 способа, как хранить зелень в холодильнике без водыВидео

17:04

"Старики во власти, РФ в совок тянут": россияне в истерике из-за сроков возвращения на ОИВидео

16:53

Ирма Витовская рассказала об убеждениях ее партнера по сериалу "Леся+Рома"Видео

Реклама
16:45

Почему ВСУ не могут ударить по Искандерам, которыми РФ бьет по Киеву: ответ Игната

16:32

Чем полезна клубника для организма человека: сколько можно ее съесть

16:29

Как правильно здороваться на украинском: Авраменко рассказал о частой ошибкеВидео

16:26

Кучма засветился на Лазурном Берегу Франции

16:23

Дала четкий ответ: в России зовут выступать Ротару за бешеные суммы денегВидео

16:18

"С ребенком побежала в поликлинику": соседка погибшей киевлянки рассказала о моменте атакиФото

16:12

"Пугачева считает нас рабами": в РФ закатили истерику из-за поступка ПримадонныВидео

16:05

Тендер Минздрава более чем на 1 млрд грн прописан под конкретную структуру

16:00

Байден намерен пересекать "красные линии", блеф Путина провалился – WPВидео

15:57

Путин построил в Подмосковье "царское село" с дворцами для родственников – СМИФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять