Зимние каникулы: когда будут отдыхать школьники

Когда школьники уйдут на каникулы - график МОН / УНИАН

В Минобразования утвердили график школьных каникул 2021-2022, но в некоторых регионах дети уйдут на зимний отдых позже, ведь окончательное решение принимается местными властями, пишет сайт ведомства.

Выяснилось, когда ученики пойдут на отдых, сколько продлятся зимние каникулы, и в каких областях и городах приняли решение сместить эти даты.

График зимних каникул от МОН выглядит вот так:

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года

летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Даты могут смещаться, при этом важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней (кроме летних каникул).

Согласно законодательству, школы учатся по семестровому графику: учебный год имеет два семестра, каждый из них делится на две четверти. Отдыхают ученики в течение учебного года трижды: осенью, зимой и весной. Как правило, каждые каникулы длятся неделю.

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При этом есть требования по количеству учебных часов:

начальная школа (1-4 классы) - 720 часов,

гимназия (5-9 классы) - 890 часов,

лицей (10-11 классы) - 1110 часов.

Где зимние каникулы начнутся по графику, а где даты перенесут

В Киеве, по заявлению главы КГГА Валентина Мондриевского, каникулы начнутся согласно графику МОН. Дети будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.

В школах Харькова каникулы начнутся с 30 декабря. Кроме того, учебный год летом продлят еще на одну неделю из-за затянувшихся осенних каникул.

В Кременчуге дети будут учиться аж до 31 декабря, зато вернутся за парты они позже - 17 января.

Напомним, в феврале 2021 года в Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - попала в больницу.

Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Также ранее Сумах две 16-летние школьницы также отравились таблетками. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

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