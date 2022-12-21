Зимнее солнцестояние 2022: точное время, традиции и приметы

Ночи будут становиться короче, а дни наоборот – с каждым разом все длиннее.

21 декабря день зимнего солнцестояния / perunica.ru

Зимнее солнцестояние является одним из кульминационных дней в году. Это день выделяется на фоне других, ведь именно тогда Солнце проходит по отношению к Северному полушарию через самую южную точку эклиптики. В то же время в Южном полушарии Солнце проходит через самую северную точку.

Даже не используя сложные астрономические приспособления нетрудно увидеть, что в День зимнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом на самом низком уровне среди верхних кульминаций Солнца для всех дней.

Еще одной отличительной особенностью Дня зимнего солнцестояния является то, что он - самый короткий в году. В свою очередь ночь в этот день всегда будет самой длинной.

При этом после Дня зимнего солнцестояния можно говорить о том, что Земля меняет свою траекторию и с каждым днем начинает приближаться к летнему периоду – дни становятся длиннее, а ночи наоборот – короче.

День зимнего солнцестояния издревле являлся одним из почитаемых праздников у представителей многих народов. Наши предки воспринимали этот день как своеобразное возрождение. В этот день было принято совершать различные ритуалы и обряды, а также закатывать торжества.

Обратим внимание на то, что в 2022 году День зимнего солнцестояния в Северном полушарии приходится на 21 декабря. При этом ученые-астрономы даже высчитали точное время зимнего солнцестояния. В этом году оно произойдет в 21:48 по киевскому времени.

Когда ночи будут становиться длиннее

Ночь, предшествующая зимнему солнцестоянию, является самой длинной в году. Стоит учитывать, что в 2022 году ночь с 20 по 21 декабря была самой длинной в году.

Соответственно, уже с 21 декабря ночи будут становиться короче, а дни наоборот – с каждым разом все длиннее.

Обряды и традиции

С Днем зимнего солнцестояния издавна связаны различные мистические традиции и обряды. Некоторые из них сохранились и практикуются и поныне.

Плод желаний - семя растения кладут в смоченную водой тряпочку и говорят заветное желание или старинное заклинание, после чего пересаживают в горшок и выращивают до появления растения (если все пройдет удачно – весной растение пересаживают, что означает исполнение желаний);

Купель жизни – в теплую расслабляющую ванну добавляют ароматических трав или пены, зажигают свечи и выключив свет постепенно погружаются, концентрируясь на позитиве и отгораживаясь от негатива (соберите его в кулак и выбросьте вон, а спуская воду почувствуете, как проблемы стекают в канализацию);

Исполнение мечты – загадайте свое самое заветное желание и напишите на небольшом листке бумаги и сложите, поднеся его к огню (в то время как огонь уничтожит бумажку прочтите заклинание или повторите желание), после чего соберите пепел и развейте на улице по ветру.

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