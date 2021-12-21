Зимнее чудо: в Одессе внезапно зацвела калина

В Одессе зацвела калина посреди зимы / фото Facebook

В Одессе в ботаническом саду имени Мечникова среди зимы зацвела калина, сообщает страница учреждения в Facebook.

Бело-розовые цветы на кусте появились именно в День святого Николая.

В этом году куст калины оказался зимнецветной разновидностью с приятным сладким ароматом, обычно цветущим в течение зимы в разные периоды в зависимости от погодных условий и состояния окружающей среды, в которой растет калина.

В сообщении говорится, что обычно с наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.

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