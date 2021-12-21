Зимнее чудо: в Одессе внезапно зацвела калина

В этом году куст калины оказался зимнецветной разновидностью с приятным сладким ароматом.
В Одессе в ботаническом саду имени Мечникова среди зимы зацвела калина, сообщает страница учреждения в Facebook.
Бело-розовые цветы на кусте появились именно в День святого Николая.
В этом году куст калины оказался зимнецветной разновидностью с приятным сладким ароматом, обычно цветущим в течение зимы в разные периоды в зависимости от погодных условий и состояния окружающей среды, в которой растет калина.
В сообщении говорится, что обычно с наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.
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Автор: Екатерина Трохимчук