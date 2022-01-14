Жуткое убийство на Закарпатье: подозреваемый рассказал, из-за чего задушил женщину

Убийца женщины рассказал о своих мотивах / коллаж ТСН

Мужчина, которого подозревают в жутком убийстве Габриэллы Яцкович из Ужгорода, поведал о мотивах своего преступления.

Он заявил, что якобы убил женщину, потому что она угрожала позвонить его бывшей жене, сообщает Суспильне.

В зале суда, где подозреваемому выбирали меру пресечения, мужчина рассказал, что он убил женщину из-за конфликта. Он отметил, что у него были отношения с покойной, однако он также жил со своей бывшей женой. Знакомые семьи Габриэллы утверждали, что в Ужгороде мужчина также жил и с покойной.

"Она угрожала, что позвонит по телефону жене и расскажет о нас, хотела, чтобы я разошелся с женой и остался с ней. Я официально разведен. Но с женой жили вместе. Я этого не хотел намеренно делать, я этого не хотел", — сказал подозреваемый.

Жуткое убийство в Ужгороде

Ранее Главред сообщал о том, что в Ужгороде нашли убитой 36-летнюю Габриэллу Яцкович, которая пропала без вести сразу после Нового года. Тело женщины с пакетом на голове обнаружили 12 января на чердаке дома ее матери, которая недавно умерла.

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По предварительной информации, она была задушена. В убийстве подозревают ее молодого возлюбленного Василия Ф. из Виноградово.

Знакомые говорят, что погибшая любила роскошную жизнь и якобы порой сама становилась поводом для ссор в чужих семьях.

Напомним, связь с жительницей Ужгорода пропала 1 января. Женщина оставила дома без присмотра собаку и без предупреждения не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, была "очень ответственной".

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