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Жестокий абьюз и ноль чувств: 4 фразы, после которых можно серьезно задуматься о разрыве отношений

12 декабря 2022, 03:55
В некоторых отношениях мужчины могут интуитивно пытаться занизить самооценку женщины, чтобы она не ушла к другому.
пара, отношения
Фразы после которых можно задуматься о разводе с мужем / pixabay

В каждой семье время от времени могут возникать определенные конфликты и ссоры. Не существует семей, где все идеально и никогда никто не скандалит. У каждого человека может быть плохое настроение, свое мнение, свои желания. И нередко все это может не сойтись с желаниями любимого человека.

Если во время ссоры вы не пытаетесь обидеть человека, выслушиваете, относитесь с уважением и хотите решить все проблемы мирно, то в этом ничего плохого нет. Но если вы пытаетесь задеть вторую половинку и намеренно сделать ей больно, то в такие отношения автоматически могут превратиться в нездоровые.

В негативной атмосфере женщина и мужчина не могут чувствовать себя счастливыми и раз за разом скандалы могут становиться серьезнее, а слова обиднее. Споры, в которых нет уважения, могут легко привести к разводу.

Но психологи советуют не поддаваться эмоциям, внимательно слушать все, что вам говорит собеседник и делать выводы. Есть несколько фраз, которые могут указать женщине на то, что мужу все равно на ее чувства, желания и эмоциональное состояние. Отношения, в которых звучат некоторые слова, могут со временем разорваться. Главное, знать себе цену и не давать себя обижать. Люди, которые постоянно хотят "уколоть" будут "отравлять" жизнь.

"Ты ни на что не способна"

Такая фраза может указать на то, что муж на самом деле не любит жену и относится к ней с пренебрежением. В таких отношениях представитель сильного пола ставит себя выше женщины и убежден, что она успешна, счастлива или просто живет в хороших условиях только благодаря ему. Но на самом деле, мужчина просто хочет унизить женщину и занизить ее самооценку.

В таких отношениях женщина может даже почувствовать, будто она больше никого не сможет заинтересовать и понравиться. Нередко жена может закрыться в себе, из-за чего будет еще более "скучной" в глазах мужа.

Но в таких ситуациях ее партнер не может осознать то, что причина именно в его упреках. Если бы он делал жене комплименты и время от времени радовал ее цветами, возможно, она стала бы его музой.

"Я тебя не люблю"

В некоторых случаях женщина может быть по уши влюблена в мужа, заботиться о нем, делать все, чтобы угодить ему и сделать его счастливым. Но далеко не всегда мужчина может ответить ей взаимностью.

Бывают случаи, когда мужчина просто начинает жить или женится только из-за того, что это была хорошая "кандидатура", ему удобно и выгодно со своей второй половинкой. При этом мужчина может даже не выдавать истинные мотивы, делать женщине комплименты и дарить подарки, но это может происходить в рамках благодарности.

И если муж прямо сказал второй половинке о том, что он ее не любит и у него вообще нет к ней чувств, то, возможно, следует задуматься о том, что настоящий принц еще впереди и не стоит тратить время на жизнь, отношения без чувств.

"Я остаюсь с тобой только ради детей"

В разных браках можно услышать такую фразу и такая ситуация точно не сделает детей более счастливыми. Конечно, они будут радоваться, когда будут видеть маму и отца, но кроме хороших моментов они еще будут видеть постоянные ссоры и пренебрежительное отношение родителей друг к другу.

Такая ситуация в семье может сформировать у детей неправильное восприятие отношений и считать, что ссоры с обидами – это норма.

И к тому же, зачем оставаться в отношениях, где царит злость, равнодушие и неуважение. Женщина точно не будет чувствовать себя наполненной и счастливой в подобной атмосфере. У нее могут появиться мысли о том, что она не заслуживает подобного отношения и будет права. Да и мужчине в таких отношениях лучше не станет. Возможно, кто-то из супругов даже начнет изменять.

"Я тебя больше никогда не ударю"

"Бьет - значит любит" - эта фраза точно не имеет никакого отношения к правде. Человек, который бьет любимую, потому что приревновал, хотел поставить на место или просто не справился с эмоцией гнева, на самом деле не имеет настоящих теплых чувств, при которых хочется приятно удивлять, заботиться и оберегать.

Некоторые мужчины привыкли вымещать свою агрессию и гнев именно на женщинах, потому что убеждены, что представительницы прекрасного пола не смогут им ответить тем же. Таким образом эти мужчины прячутся от собственных комплексов и низкой самооценки. Они даже могут во всем винить женщину, мол, "это ты меня довела".

Если побои происходят на глазах у ребенка, то ситуации становится вдвое хуже. Недаром в народе считают, что мужчин не прекратит поднимать руку на женщину, раз уж попытался это сделать и поступок сошел ему с рук.

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