Жизнь не будет прежней: женщина показала, как правильно пользоваться дуршлагом

Дуршлаг — одна из тех вещей, без которых не обойтись при готовке риса или макарон. Если вы хотите быстро приготовить макароны, но всегда возитесь со сливом их над раковиной, то в сети разъяснили, что пользуетесь вы им неправильно.
Девушка с ником the benevolent была под впечатлением, когда увидела, как на самом деле нужно использовать дуршлаг.
Оказывается, что в него не нужно высыпать макароны или рис. Дуршлаг нужно использовать обратной стороной.
Закройте им кастрюлю, из которой вы хотите слить воду, придерживая переверните конструкцию в раковину. Благодаря такому способу ваша еда останется в кастрюле, а вы избежите лишний телодвижений.
Диабелла на своем опыте убедилась, что использовать дуршлаг совершенно по-другому намного проще.
"Доброе утро всем. Только что увидела это на Facebook и ошалела", - призналась девушка.
Также Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.
Вам может быть интересно: