Жизнь не будет прежней: женщина показала, как правильно пользоваться дуршлагом

Мы понятия не имели, что именно так нужно использовать дуршлаг!

https://news.glavred.info/zhizn-ne-budet-prezhney-zhenshchina-pokazala-kak-pravilno-polzovatsya-durshlagom-10477870.html Ссылка скопирована

Женщина показала, как правильно пользоваться дуршлагом / Фото: соцсети

Дуршлаг — одна из тех вещей, без которых не обойтись при готовке риса или макарон. Если вы хотите быстро приготовить макароны, но всегда возитесь со сливом их над раковиной, то в сети разъяснили, что пользуетесь вы им неправильно.

Девушка с ником the benevolent была под впечатлением, когда увидела, как на самом деле нужно использовать дуршлаг.

Оказывается, что в него не нужно высыпать макароны или рис. Дуршлаг нужно использовать обратной стороной.

видео дня

Закройте им кастрюлю, из которой вы хотите слить воду, придерживая переверните конструкцию в раковину. Благодаря такому способу ваша еда останется в кастрюле, а вы избежите лишний телодвижений.

Как использовать дуршлаг / Фото: соцсети

Диабелла на своем опыте убедилась, что использовать дуршлаг совершенно по-другому намного проще.

"Доброе утро всем. Только что увидела это на Facebook и ошалела", - призналась девушка.

Также Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

Вам может быть интересно: