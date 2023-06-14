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Жизнь не будет прежней: женщина показала, как правильно пользоваться дуршлагом

Сергей Кущ
14 июня 2023, 09:00 обновлено 14 июня, 09:00
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Мы понятия не имели, что именно так нужно использовать дуршлаг!
Женщина показала, как правильно пользоваться дуршлагом
Женщина показала, как правильно пользоваться дуршлагом / Фото: соцсети

Дуршлаг — одна из тех вещей, без которых не обойтись при готовке риса или макарон. Если вы хотите быстро приготовить макароны, но всегда возитесь со сливом их над раковиной, то в сети разъяснили, что пользуетесь вы им неправильно.

Девушка с ником the benevolent была под впечатлением, когда увидела, как на самом деле нужно использовать дуршлаг.

Оказывается, что в него не нужно высыпать макароны или рис. Дуршлаг нужно использовать обратной стороной.

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Закройте им кастрюлю, из которой вы хотите слить воду, придерживая переверните конструкцию в раковину. Благодаря такому способу ваша еда останется в кастрюле, а вы избежите лишний телодвижений.

Как использовать дуршлаг
Как использовать дуршлаг / Фото: соцсети

Диабелла на своем опыте убедилась, что использовать дуршлаг совершенно по-другому намного проще.

"Доброе утро всем. Только что увидела это на Facebook и ошалела", - призналась девушка.

Также Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

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