Жизнь может измениться в корне: почему нельзя использовать чужую расческу

Расческа - предмет гигиены и красоты, который есть в жизни практически всех людей. Однако что он может привлечь в жизнь - знают не все.

Почему нельзя использовать чужую расческу / коллаж фото ua.depositphotos.com

Предметы, которыми человек пользуется ежедневно, как правило, интимные и принадлежат только ему. Однако иногда люди грешат желанием поделиться своей расческой с близким другом, особенно это свойственно женщинам. Сегодня поговорим о том, чем грозит такое простое действие.

Почему нельзя использовать чужую расческу - к чему это приведет

Для начала разберем вопрос здоровья. Пользоваться чужой расческой не совсем правильно и безопасно. Всё дело в том, что зубцы расчески могут собирать на себя заболевания кожи головы и передавать их другому человеку. И, конечно, самое ненавистное - педикулез. Его причиной также может стать использование чужой расчески.

Можно ли давать свою расческу другим людям - особенно касается женщин

Издавна не принято делиться своей расческой с другими женщинами. Приметы наших предков гласят о том, что вместе с расческой другая женщина может напитаться вашей энергией, здоровьем и сексуальностью, а это приведет к тому, что обладательницу расчески могут покинуть жизненные силы, женская энергия и здоровье. Всё это привлечет в жизнь женщины ненастья, беды и неприятные события.

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Можно ли выбрасывать свою расческу - как не лишиться своей энергии

Как известно, волосы хранят очень много энергии человека и все предметы, которые так или иначе с ними связаны - соответственно. Все вещи человека, которыми он пользуется регулярно являются кладом его энергии.

Считается, что выбрасывать свою расческу не стоит, потому что она может использоваться для черной магии. Если возникает потребность утилизировать расческу - лучшее ее сжечь или просто отложить и не использовать.

Почему нельзя ставить расческу на стол - еще одна важная примета

Большое количество людей верят в приметы и живут согласно им. Однако мало кто знает, что с расческой также связана ещё одна примета - ее ни при каких обстоятельствах нельзя класть на стол.

Всё дело в том, что расческа на столе может привлечь ее обладателя слезы, сплетни и даже позор. Также может ухудшиться финансовое состояние.

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