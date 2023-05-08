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Жизнь изменится: как рассчитать нумерологический код и выбрать удачный номер квартиры

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2023, 19:08 обновлено 8 мая, 19:08
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Своей энергией обладают даже цифры. Номер квартиры влияет на нашу квартиру. Поэтому нужно правильно выбрать номер своего жилья.
нумерология, ключ
Как выбрать счастливый номер квартиры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В нашей жизни всё взаимосвязано. Даже обычные числа делают свой вклад в судьбу человека. Каждая цифры имеет свою энергию и тайное значение.

На все ваши жизненные сферы может влиять даже номер вашего дома, квартиры или этажа, на котором вы живете.

Китайцы считают, что цифры на дверях или доме могут открыть путь к энергии, повлиять на атмосферу в доме, на финансовое положение человека и даже на семейные отношения в доме.

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Если выбрать правильный номер своего жилья, то это поможет найти спокойствие, здоровье, жизненные силы и благополучие.

Как рассчитать удачный номер квартиры

Вам необходимо сложить вместе номер вашего дома, подъезда, этажа и квартиры. Если вы живете в частном доме, то можно использовать лишь номер дома, а номер квартиры будет равен 0.

Таким образом, если вы живете в 53-м доме, во 2-м подъезде, на 6-м этаже в квартире номер 59, то у вас должно получиться число 532659. С этими цифрами необходимо выполнить следующее действие:

5+3+2+6+5+9=30

3+0=3

Таким образом тройка будет считаться вашим нумерологическим кодом.

Обратите внимание, если номер вашего дома пишется через дробь, его нужно записывать без дроби: 63/1 - 631.

Если в номере вашего дома используются буквы, их нужно будет добавить в вычисление под одной из цифр:

  • 1 - а, и, с;
  • 2 - б, т;
  • 3 - в, к, у;
  • 4 - г, л, ф, э;
  • 5 - д, м, х, ю;
  • 6 - е, н, ц, я;
  • 7 - о, ч;
  • 8 - ж, п, ш;
  • 9 - з, р, щ.

Таким образом вам нужно будет записать дом 86Б, как 862, потому что Б находится под цифрой 2.

Что значит количество цифр в номере квартиры

Если в номере вашей квартиры один символ, это значит, что в вашей жизни слишком много проблем. Однако они не обременяют вас, ведь их удается решить очень быстро и без лишней суеты. Эти проблемы практически не влияют на вашу семью. В трудным момент ваши близкие всегда приходят на помощь.

В случае, если в номере два символа, это может значить, что в вашей квартире достаточно нейтральная энергетика. Пока вы делаете все для уюта в вашем доме, у вас все идет ровно. Еще лучше ваша жизнь будет, если вы начнете думать о последствиях своих поступков.

Три символа в номере квартиры могут говорить о том, что ваше эмоциональное состояние очень зависит от отношений с окружающими и близкими людьми. Если вы ссоритесь с родным человеком, то в вашем доме не может царить мир и спокойствие. Хорошая атмосфера наступает лишь тогда, когда вы в хороших отношениях со своими родными.

Что означает номер квартиры

Благодаря такой практике как фэн-шуй можно определить для себя самые счастливые номера квартир и домов, которые будут благоприятно влиять именно на вас и на вашу семью.

Как же выбрать счастливый номер квартиры, чтобы он подходил именно вам. В этом случае вам понадобиться нумерологический код. Сейчас вы узнаете всё о том, что значит та или иная цифра и кому она подходит.

1 - квартира с таким нумерологическим кодом подходит творческим людям, которые любят привлекать внимание окружающих: художники, артисты, писатели.

2 - отличный вариант для людей, работающих в сфере питания или с маленькими детьми. Также это подойдет музыкантам.

3 - если вы человек, который не тратит много времени на принятие решений, то этот вариант вам подойдет. Если в этой квартире поселятся люди, долго думающие, то решения будут приниматься за них и они уже не могут ни на что повлиять.

4 - эта квартира подойдет людям, которые часто ездят в путешествия. Также подобный нумерологический код не будет помогать тем, кто вводит людей в заблуждение.

5 - это жилье станет отличным вариантом для политиков, научных деятелей и для тех, кто способен объединить людей общей идеей.

6 - это квартира для людей, которые любят принимать гостей и делают это часто. В таком жилье всегда найдется место для больших компаний.

7 - если вы хотите освоить новое дело или новую профессию - это место для вас.

8 - в таком месте себя будут чувствовать органично люди редких профессий. Тут можно устраивать тихие и уютные посиделки с друзьями. Также вам хорошо будут удаваться новые начинания и увлечения.

9 - этот номер очень несчастливый. В таком месте может появиться тяга к спиртному и табаку. Может быть ощущения присутствия домовенка, ведь в самый неподходящий момент вещи могут начать просто куда-то исчезать. Также в такой квартире могут быть проблемы со сном.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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