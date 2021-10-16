Живите без ограничений: список продуктов, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

Полезно ли есть на ночь / ua.depositphotos.com

Знаменитый герой Александра Калягина в фильме "Раба любви" удрученно вздыхал: "И есть хочется, и худеть хочется!". Часто желание съесть что-то вкусненькое не дает уснуть и заставляет поздно вечером или ночью открывать холодильник.

Бесспорно, такие перекусы не принесут пользы организму. Однако существуют продукты, которые все же можно употреблять перед сном без вреда для фигуры. О том, как совместить приятное с полезным, делимся в нашем материале.

Полезно ли есть на ночь

Прежде всего стоит рассказать о вреде ночных "дожоров". Они обычно неосознанные, а желание есть появляется во время разговоров, просмотра телевизора или ленты в социальных сетях. Именно в таких ситуациях вы тяготеете к нездоровой пище.

Перед тем, как в очередной раз открыть холодильник, спросите себя: я действительно голоден? Возможно мне просто скучно или грустно? Вызвать эмоциональный голод могут также стрессовые ситуации и усталость.

Ночные перекусы часто неосознанные / Фото Pixabay

Когда следует прекратить есть

Чем больше перерыв между последним приемом пищи и сном, тем лучше для здоровья и фигуры. Однако не все могут придерживаться определенного графика, особенно если вы допоздна работаете. В целом следует обеспечить 12 – 13-часовое голодание между вечерним и утренним приемами пищи.

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Что есть, если вы хотите перекусить ночью

Если вам трудно отказаться от вечерних перекусов, не беда. Вы можете сделать их более полезными. Важно, чтобы пища была легкой, а порция – контролируемой. Употребляйте клетчатку и белок, в частности:

сыр и сухари;

орехи;

греческий йогурт и семена чиа;

попкорн без масла;

арахисовое масло и яблоки.

Эта пища не навредит, если есть ночью / Фото 1zoom.ru

Рекомендуем исключить из ночного рациона обработанную сладкую пищу, поскольку она повысит уровень сахара в крови. Избегайте жирной, жареной, острой и кислой пищи, откажитесь от кофеина, ведь он может вызвать изжогу.

Также практикуйте осознанное потребление: выключайте экраны и фокусируйтесь на запахе, вкусе, текстуре и внешнем виде. Старайтесь наслаждаться каждым кусочком блюда.

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