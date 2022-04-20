Жить или выжить: психолог назвала признаки того, что организм возвращается к "режиму жизни"

Адаптация - процесс не легкий / ua.depositphotos.com

В начале активной фазы войны психика работала в "режиме выживания" - естественной реакции на опасность. То есть так получается, что человек "замораживает" все эмоции, не плачет, иногда не испытывает боли. Это также имеет физические проявления – отсутствие аппетита и плохой сон.

Однако психика не может работать в этом режиме постоянно. Это очень энергозатратно для организма. Психика "переваривает" все события и постепенно возвращает к привычной жизни с поправкой в ​​новые обстоятельства, говорит медицинский психолог и травмотерапевт Оксана Степанюк, которую цитирует Телеграмм-канал "Психологічна допомога".

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По ее словам, подобная ситуация возникает у человека, который сломал ногу. Ему приходится носить гипс несколько месяцев, но жизнь продолжается. Она должна организовывать быт таким образом, чтобы можно было жить с поправкой на травму. То же самое и во время войны. Если человек находится в условно безопасном месте, он должен вернуться к жизни, но с поправкой на ситуацию в стране.

Признаки, указывающие на выход из "режима выживания":

Возникают мысли о будущем

В начале войны люди могли планировать всего на несколько часов. Сейчас живущие или переехавшие в относительно спокойное место могут и хотят планировать на несколько дней вперед.

Появляются разные эмоции

Когда человеку нужно выжить, он выключает эмоции и частично сенсорное ощущение. Человек не до конца ощущает боль. Но обычно через месяц у нее происходит процесс "размораживания". Он постепенно начинает беспокоиться из-за дискомфорта в теле или наконец-то имеет возможность поплакать

Слезы – это хорошо

Не нужно успокаивать человека или останавливать. Это бремя, которое наконец-то можно снять с себя.

Однако "зеленым светом" для слез могут быть непредсказуемые вещи.

"К примеру, моя знакомая долгое время жила в городе под оккупацией. Они не могли приобрести корм для домашних питомцев. После переезда в другое место она вошла в зоомагазин. На полке увидела необходимый корм. В этот момент она впервые за весь период войны расплакалась", - рассказывает психолог.

Лучший сон

Человек не сразу начнет спать всю ночь. Сначала увеличится продолжительность интервалов сна. Он будет не поверхностным, а глубоким. Человек уже не будет вскакивать ночью с желанием бежать куда-то.

Появляется аппетит

Стресс сначала может вызвать недоедание, а затем переедание. Однако впоследствии чувство голода и аппетита урегулируются. Человек сможет четко назвать, что ему хочется съесть и когда.

Представьте, что идете длинным неосвещенным коридором. Делаете шаг и вокруг зажигаются лампочки. Так и с выходом из "режима выживания" – вы делаете шаг и вам хочется строить будущее, еще один – возникает желание, как обычно, выпить кофе утром или пойти на пробежку. Так вы постепенно восстанавливаетесь и физически, и психологически.

Главное правило – не заставляйте себя и не ускоряйте процесс адаптации.

Прежде чем сделать что-то, спросите себя: "Действительно ли ты этого хочешь?". Иначе вы потратите больше сил, чем получите.

Если вы не готовы возвращаться к физактивности, не заставляйте себя. Вы не готовы. Должно появиться внутреннее страстное желание одеть форму и кроссовки и пойти на тренировку.

Попробуйте начать с маленького. Если до войны вы проходили 10 км каждый день, то сегодня пройдитесь хотя бы 1 км. Это ваша победа. На следующий день увеличьте дистанцию ​​хотя бы на 100 м.

Есть психотерапевтическая метафора: в состоянии переживаний человек двигается в ритме танца – два шага вперед, один – назад. Нужно ко всему привыкать постепенно, а организм вам будет сам указывать дорогу. Если вы проснулись с утра, захотели кофе с молоком и прогулку в парке, дайте это себе.