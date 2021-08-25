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Жить дольше: названа диета, связанная с "ожидаемой продолжительностью жизни без болезней" после 50

25 августа 2021, 10:59

Число лет жизни без кардиометаболических заболеваний после 50 лет составило 23,9 года.

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Снижение риска развития кардиометаболических заболеваний является ключевым моментом в достижении долголетия / Pixabay

Кардиометаболические заболевания - причина смерти номер один в мире. Кардиометаболические заболевания - это группа распространенных, но часто предотвратимых состояний, включая сердечный приступ, инсульт, диабет, инсулинорезистентность и неалкогольную жировую болезнь печени. Таким образом, снижение риска развития кардиометаболических заболеваний является ключевым моментом в достижении долголетия.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, было направлено на изучение связи качества диеты с ожидаемой продолжительностью жизни без кардиометаболических заболеваний в возрасте от 50 до 85 лет.

Исследователи оценили взаимосвязь между показателями здоровья 8041 участника когортного исследования Whitehall II (междисциплинарное исследование старения) и приверженностью Альтернативному индексу здорового питания 2010 (AHEI-2010), пишет Express.co.uk.

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AHEI-2010 основан на 11 компонентах: шесть компонентов, для которых максимальное потребление должно было быть идеальным (овощи, фрукты, цельнозерновые, орехи и бобовые и полиненасыщенные жиры), один компонент, для которого только умеренное потребление считалось идеальным. (алкоголь) и четыре компонента, избегание или минимальное потребление которых считалось идеальным (сахаросодержащие напитки и фруктовые соки, красное и обработанное мясо, трансжиры и натрий).

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Каждому компоненту был присвоен минимальный балл 0 и максимальный балл 10.

Более высокий балл свидетельствует о более здоровой диете.

Ожидаемая продолжительность жизни без кардиометаболических заболеваний определялась на основе количества лет без этих хронических заболеваний.

Что выяснили исследователи?

Число лет жизни без кардиометаболических заболеваний после 50 лет составило 23,9 года для участников с самой здоровой диетой, то есть с более высоким баллом по AHEI-2010, и 21,4 года для участников с нездоровой диетой.

Связь между качеством диеты и ожидаемой продолжительностью жизни без кардиометаболических заболеваний соответствовала схеме доза-реакция, что означало, что чем больше участников придерживались схемы питания, тем больше пользы.

Более того, результаты совпадали по профессиональному положению, индексу массы тела (ИМТ), уровню физической активности и привычке к курению.

"Более здоровые пищевые привычки связаны с ожидаемой продолжительностью жизни без кардиометаболических заболеваний в возрасте от 50 до 85 лет", - заключили исследователи.

Чего следует избегать

Сокращение потребления насыщенных жиров - ключ к долгой жизни.

Насыщенные жиры - это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.

"Диета с высоким содержанием насыщенных жиров связана с повышенным уровнем не-ЛПВП (плохого) холестерина", - предупреждает British Heart Foundation.

Это жирное вещество связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Слишком долгое сидение также может поставить под угрозу ваше здоровье.

Исследования связывают малоподвижный образ жизни с избыточным весом и ожирением, диабетом 2 типа, некоторыми видами рака и ранней смертью.

"Чтобы снизить риск ухудшения здоровья в результате бездействия, нам рекомендуется регулярно заниматься спортом, по крайней мере, 150 минут в неделю, а также сокращать время сидения", - сообщает NHS.

По мнению здорового организма, считается, что сидение в течение длительного времени замедляет обмен веществ, что влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови, артериальное давление и расщеплять жировые отложения.

"Многие взрослые в Великобритании проводят около девяти часов в день, сидя", - добавляет он.

"Это включает в себя просмотр телевизора, использование компьютера, чтение, выполнение домашних заданий, путешествие на машине, автобусе или поезде, но не включает сон".

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