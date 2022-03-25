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Жириновский: скандальные заявления украинофоба и ненавистника Запада

25 марта 2022, 15:04

Лидер партии ЛДПР неоднократно предлагал атаковать Украину.

Жириновский
Владимир Жириновский / Reuters

Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прославился своей ярой украинофобией. Пик его "популярности" приходится на 2014 год, когда начал активно поддерживать оккупацию РФ Крыма и Донбасса, а также помогал боевикам "ЛНР" и "ДНР" деньгами и техникой.

В последнее время, на фоне новостей о вторжении России в Украину, его заявления в нашу сторону стали еще более кровожадными.

В частности, Жириновский призвал бомбить Украину и Запад, чтобы "как-то напугать" и даже придумал лучшее, по его словам, время для атаки - "в новогоднюю ночь часа в четыре-пять утра, когда уже все на веселе".

Одиозный политик утверждал, что территории "нужно бомбить выборочно, чтобы наказать кого-то". Он подчеркнул, что если бы был президентом, то обязательно отдал бы такой приказ.

"Нанести самый мощный удар, чтобы не было украинской армии и армии НАТО", - кричал Жириновский, заявляя, что мы не умеем воевать.

Более того, Жириновский даже предлагал нанести ядерный удар, а также лазерный и нейтронный. Таким образом он хотел "отбить у Запада желание нападать на Россию". Также политик заявил, что Украина раздроблена, поэтому ее вернуть нельзя.

Позже Жириновский назвал "удачный", по его мнению, момент для бомбардировки Украины. По его словам, это февраль 2022 года. Жириновский считает, что военная агрессия якобы поможет "принудить" украинцев "к миру".

В ходе общения с однопартийцами на ЛДПР-ТВ российский политик заявил, что "разочарован" тем, что Кремль не прислушался к его предложению атаковать Киев и "западные города" в новогоднюю ночь,

Также Жириновский прославился своим желанием восстановить высылку на Сибирь, считая, что "люди в ссылках будут работать на благо родины".

А во время предвыборных дебатов даже потерял штаны. В это время он критиковал тех, кто "устроил капитализм", в том числе российского диктатора Владимира Путина.

Ну и самое интересное - ненавистник Запада, в первую очередь за равенство секс-меньшинств, не раз был замечен на публике в объятиях молодых парней. Причем обнимал он их сам, по личной инициативе.

Напомним, сегодня в очередной раз по миру прошлись слухи, что Жириновский умер. Однако его сын опроверг эту информацию.

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Владимир Жириновский
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