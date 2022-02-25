Жертвами российского вторжения стали не менее 25 гражданских, ранены более 100 - ООН

Опубликована статистика за 24 февраля.
Организация объединенных наций подвела 25 февраля статистику о количестве жертв российской агрессии в Украине среди мирных жителей.
Так, по данным ООН, в результате вторжения России в Украину погибли не менее 25 гражданских, еще 102 — ранены.
Также в ООН не исключают, что данные могут быть существенно занижены.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о погибших 137 жителях Украины - и мирных и военных.
Эта статистика за первый день вторжения России.
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.
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