Жертвами российского вторжения стали не менее 25 гражданских, ранены более 100 - ООН

ООН: в результате вторжения России в Украину погибли не менее 25 гражданских, еще 102 - ранены / Фото: Reuters

Организация объединенных наций подвела 25 февраля статистику о количестве жертв российской агрессии в Украине среди мирных жителей.

Так, по данным ООН, в результате вторжения России в Украину погибли не менее 25 гражданских, еще 102 — ранены.

Также в ООН не исключают, что данные могут быть существенно занижены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о погибших 137 жителях Украины - и мирных и военных.

Эта статистика за первый день вторжения России.

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Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.

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