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Женский гороскоп на неделю 8-14 августа: Тельцам – опасность, Львам – счастливая случайность, Козерогам – враги

6 августа 2022, 02:04

Кому из знаков не стоит упускать возможность встретить свою вторую половинку, а кто может отправляться за покупками.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю для женщин / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин кому не стоит принимать мелочи за плохие предзнаменования, кто сможет завоевать внимание важного человека, а кому улыбнется денежная удача.

О том, кто из представителей зодиакального круга в конце лета сможет укрепить свое финансовое положение и воплотить задуманное в жизнь, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе наступает время, когда Овны могут проявить свои лидерские качества и сильные стороны. Однако в стремлении достичь большего вы рискуете взвалить на свои плечи слишком тяжелый груз обязательств. Не нужно строить грандиозных планов, беритесь за исполнение посильных задач. Капризная Венера может спутать вам все карты.

Гороскоп на неделю – Телец

Эта неделя будет для Тельцов непредсказуемой. Благоприятно доводить до конца начатое ранее или те дела, до которых не доходили руки. С новыми начинаниями лучше повременить. Проявляйте осторожность, ведь позитивные дни могут резко смениться опасными. Ситуация в делах любовных полностью зависит от воли случая, поэтому не стоит торопить события, просто наблюдайте за развитием событий.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 8-14 августа: Близнецам – знаки судьбы, Ракам – тревоги, Скорпионам – испытания

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам в этом периоде звезды сулят удачу как в профессиональной сфере, так и в решении денежных вопросов. Долгосрочное планирование поможет приблизить вас к намеченным целям и четко увидеть пути достижения желаемого. Удачными будут и покупки, вы сможете "нарваться" на неплохие скидки. В личных отношениях постарайтесь проявлять больше внимания близким людям, эгоизм и зацикленность на собственных интересах может привести к разногласиям.

Гороскоп на неделю – Рак

Расположение планет может усилить чувствительность и эмоциональность Раков. Сентиментальное настроение скажется на продуктивности работы. Вы больше сконцентрированы на внутреннем мире и принимаете близко к сердцу любой пустяк. Не стоит в каждой мелочи высматривать плохое предзнаменование или знака судьбы, отгоняйте от себя прочь негативные мысли. Отвлечься лучше всего помогут домашняя работа и времяпровождение в кругу близких людей.

Гороскоп на неделю – Лев

В самом начале недели Львам стоит ожидать хороших новостей. Пришло время решительных действий, как в профессиональной, так и в любовной сферах. Вы сможете привлечь внимание объекта давней симпатии или познакомиться с человеком, который сыграет важную роль в жизни. Удача улыбнется тем, кто четко знает, чего хочет и определился с приоритетами. Конец недели отметится чередой счастливых случайностей.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы смогут добиться успеха в любой важной для них сфере. Благоприятный период для заключения сделок и делового общения. В погоне за успехом важно вовремя остановиться и задуматься, не идете ли вы по головам, ради достижения цели. Честность и приверженность принципам помогут вам получить желаемое и не испортить карму. В личных отношениях не стоит спешить, рискуете напороться на людей, которые могут причинить душевную боль.

Гороскоп на неделю – Весы

Эта неделя может принести Весам не самые приятные повороты событий. Однако обострять внимание на них не стоит, потому что они с лихвой окупятся Приятными моментами. Люди творческого склада характера могут ощутить вдохновение в конце недели. Займитесь любимым делом, вы сможете раскрыть в себе новые грани. Активность во всех жизненных сферах принесет хорошие результаты.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит уделить внимание привычным вещам, которые обычно не замечаются. Присмотритесь к здоровью, прислушивайтесь к сигналам организма, наведите порядок в шкафу или кухонных ящиках. Это поможет привлечь позитивную энергию. Отправляйтесь за покупками, самое время обновить гардероб. И в новом платье отправляйтесь на свидание, это период флирта, романтики и новых интересных знакомств.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Энергия Венеры постепенно снижается, что дает зеленый свет амбициозным представительницам огненного знака реализовать свои профессиональные стремления. Однако для тех, кто хочет встретить свою вторую половинку эта неделя может быть не самой удачной. Вам поможет здоровый эгоизм, не стоит жертвовать собственными интересами в угоду другим, там можно спугнуть удачу.

Гороскоп на неделю – Козерог

Эта неделя будет непростым временем для Козерогов. В первой половине эмоциональная несдержанность "поможет" вам нажить врагов или обернется серьезными проблемами. Ближе к конце недели появится возможность исправить старые ошибки и переиграть ситуацию в свою пользу. Вы сможете распрощаться с негативными мыслями, которые посещали вас некоторое время и почувствуете облегчение, обретя гармонию души.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеям стоит распрощаться с грузом прошлого, будь то мрачные мысли, отношения, которые не приносят удовольствие или связи, которые себя изжили. Присмотритесь к своему окружению, возможно, человек, которого вы считали близким, распускает сплетни за вашей спиной. Дни, которые могут принести удачу – это суббота и воскресенье.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Эта неделя сулит Рыбам приятные перемены. Проявляя активность, вы сможете добиться наилучших результатов. Не исключены поездки, которые принесут массу позитивных эмоций. Сейчас стоит доводить важные дела, ничего не откладывая на потом. Не стоит опускать руки перед трудностями, решительность поможет вам воплотить желаемое в реальность.

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