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Женский гороскоп на неделю 5-11 сентября: Овнам – зависть, Близнецам – подсказки судьбы, Девам - благополучие

3 сентября 2022, 01:04

Кому стоит прислушиваться к подсказкам интуиции, а кто должен держать язык за зубами.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю для женщин / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, для кого новые знакомства могут обернуться неприятностями, кому выпишут премию, а кто порадуется хорошим новостям.

О том, для кого из знаков начало осени станет счастливым периодом, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам не стоит особо распространяться о своих идеях и планах. Ретроградный Меркурий активизирует любителей посплетничать. Ваши недоброжелатели и завистники только и делают, что ищут способ, как вставить вам палки в колеса. Не давайте им повода для радости. Сохранив важные вещи в секрете, вы привлечете удачу.

Гороскоп на неделю – Телец

Эта неделя под покровительством Венеры будет удачной для прекрасной половины знака Тельца. Счастливое стечение обстоятельств поможет вам решить давнюю проблему и найти ответ на вопрос. Вы сможете достичь профессиональных успехов. В делах любовных звезды сулят приятные перемены.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 5-11 сентября: Львам – семейные проблемы, Козерогам – деньги, Рыбам – ссоры

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецы почувствуют прилив жизненных сил. Волнения и тревоги прошлой недели отступят, и вы сможете максимально включиться в работу. Будьте внимательны к каждой мелочи и не упускайте из виду необычные случайности, в них могут прятаться подсказки судьбы не только на ближайшие дни, но и месяцы.

Гороскоп на неделю – Рак

Удачная неделя для Раков. Вы сможете добиться успехов в профессиональной деятельности. Ключ вашего успеха кроется в общительности, вашему обаянию невозможно противостоять. Однако будете осторожны с новыми знакомыми, не стоит рассказывать слишком многое и делиться планами на будущее.

Гороскоп на неделю – Лев

В первую неделю сентября Львам необходимо правильно расставить приоритеты. Вы сможете добиться успехов, если сосредоточитесь на основном, не распыляя внимание по пустякам. Удача улыбнется Львицам в финансовой сфере, вы будете притягивать деньги, словно магнитом. Не исключено повышение зарплаты или солидная премия. Свободным представительницам знака звезды сулят незабываемую встречу.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе в профессиональной деятельности Дев возможны крутые повороты. Не исключены заманчивые деловые предложения, новое место работы или интересный масштабный проект. Подсказки интуиции приведут Дев к финансовому благополучию и помогут не упустить шанс изменить жизнь к лучшему. Главное не сидеть сложа руки и ожидать, что все само придет в руки, проявите инициативу.

Гороскоп на неделю – Весы

Не самый простой период для Весов. Вам стоит быть предельно осторожными и следить буквально за каждым словом и действием. Одно неверное движение может спровоцировать неприятности. Ретроградный Меркурий может усилить раздражительность и нервозность, не поддавайтесь плохому настроению. Под конец недели вас порадуют хорошие новости.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам, чтобы не спровоцировать разногласия и конфликты стоит усмирить свой нрав. Желание покритиковать будет появляться часто, однако чтобы не испортить отношения с близкими не стоит ему поддаваться. Вам обязательно нужно довести до конца начатое, однако это может грозить истощением. На выходных оставьте работу за порогом и проведите время с близкими людьми.

Гороскоп на неделю – Стрелец

В начале недели активность и решительность представительниц знака Стрельца поможет им достичь успеха. Удачу принесет расположение Венеры. Однако ближе к концу периода необходимо сбавить обороты. Ретроградный Меркурий 10 сентября не самое лучшее время для новых начинаний. На выходных новые знакомства принесут вам массу приятных моментов.

Гороскоп на неделю – Козерог

В начале недели внимание Козерогов будет сосредоточено на делах любовных. Однако с началом фазы ретроградного Меркурия новые знакомства могут обернуться серьезными проблемами. Чтобы избежать досадных ошибок, нужно реально оценить свои возможности, прежде чем предпринимать что-либо. Подсказки интуиции помогут выбрать правильный путь, который изменит жизнь к лучшему.

Гороскоп на неделю – Водолей

Расположение Венеры сулит Водолеям приятную неделю. Вы сможете познакомиться с человеком, который разделит ваши интересы и заставит ваше сердце биться чаще. В профессиональной деятельности творческий нестандартный подход поможет решить проблему и повысить ваш авторитет в глазах коллег.

Гороскоп на неделю – Рыбы

В этом периоде Рыбы смогут по-другому взглянуть на привычные вещи и изменить свое мировоззрение. Вашему взору будет доступно гораздо больше, чем другим знакам зодиака, нужно использовать это момент и знания себе на пользу. Поменьше прислушивайтесь к подсказкам окружающих и доверяйте своему внутреннему голосу. Сохраняя спокойствие и рассудительность, вы сможете значительно продвинутся вперед.

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